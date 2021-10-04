Песков рассказал, почему темпы вакцинации от ковида в РФ оставляют желать лучшего

Темпы вакцинации от коронавируса в России оставляют желать лучшего, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его мнению, причины кроются в недостаточно активной кампании по разъяснению пользы прививок.

"Безусловно, темпы вакцинации, несмотря на полную готовность всей инфраструктуры и несмотря на обеспеченные возможности, оставляют желать лучшего. По всей видимости, (причина) — недостаточно активная кампания по разъяснению безальтернативности (прививки)", — отметил представитель Кремля.

Песков ещё раз призвал россиян вакцинироваться, так как это единственный способ защитить жизнь в условиях пандемии.