Песков рассказал, почему темпы вакцинации от ковида в РФ оставляют желать лучшего
Представитель Кремля ещё раз призвал россиян делать прививки, так как это единственный способ защитить жизнь в условиях пандемии.
Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Темпы вакцинации от коронавируса в России оставляют желать лучшего, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его мнению, причины кроются в недостаточно активной кампании по разъяснению пользы прививок.
"Безусловно, темпы вакцинации, несмотря на полную готовность всей инфраструктуры и несмотря на обеспеченные возможности, оставляют желать лучшего. По всей видимости, (причина) — недостаточно активная кампания по разъяснению безальтернативности (прививки)", — отметил представитель Кремля.
Песков ещё раз призвал россиян вакцинироваться, так как это единственный способ защитить жизнь в условиях пандемии.
Ранее стало известно, что полный курс вакцинации от коронавируса прошло 40,7 млн россиян. Однако этого всё равно недостаточно, отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он назвал вакцинацию лучшим способом уберечь себя и близких от опасных последствий болезни.
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