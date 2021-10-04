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Песков рассказал, почему темпы вакцинации от ковида в РФ оставляют желать лучшего

Представитель Кремля ещё раз призвал россиян делать прививки, так как это единственный способ защитить жизнь в условиях пандемии.

4 октября, 10:24
<p>Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев</p>

Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Темпы вакцинации от коронавируса в России оставляют желать лучшего, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его мнению, причины кроются в недостаточно активной кампании по разъяснению пользы прививок.

"Безусловно, темпы вакцинации, несмотря на полную готовность всей инфраструктуры и несмотря на обеспеченные возможности, оставляют желать лучшего. По всей видимости, (причина) — недостаточно активная кампания по разъяснению безальтернативности (прививки)", отметил представитель Кремля.

Песков ещё раз призвал россиян вакцинироваться, так как это единственный способ защитить жизнь в условиях пандемии.

Более 95% госпитализированных с ковидом в Подмосковье не были привиты

Более 95% госпитализированных с ковидом в Подмосковье не были привиты

Ранее стало известно, что полный курс вакцинации от коронавируса прошло 40,7 млн россиян. Однако этого всё равно недостаточно, отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он назвал вакцинацию лучшим способом уберечь себя и близких от опасных последствий болезни.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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