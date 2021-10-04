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Более 95% госпитализированных с ковидом в Подмосковье не были привиты

Губернатор области Андрей Воробьёв выразил обеспокоенность серьёзным снижением темпов вакцинации.

4 октября, 08:08

Фото © ТАСС / Смирнов Владимир

В Подмосковье более 95% госпитализированных с коронавирусом пациентов не прививались от инфекции, сообщил губернатор области Андрей Воробьёв в ходе совещания с правительством региона и главами городских округов.

"Что тревожит, это очень серьёзное снижение темпов по вакцинации от коронавируса. Понятно, много на этот счёт сказано, мы должны быть максимально корректны. Вместе с тем видим, что на ИВЛ и при госпитализации более 95% людей, которые не привились", подчеркнул он.

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А ранее стало известно, что полный курс вакцинации от коронавируса прошло 40,7 млн россиян. Однако этого всё равно недостаточно, отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он назвал вакцинацию лучшим способом уберечь себя и близких от опасных последствий болезни.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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