Более 95% госпитализированных с ковидом в Подмосковье не были привиты

В Подмосковье более 95% госпитализированных с коронавирусом пациентов не прививались от инфекции, сообщил губернатор области Андрей Воробьёв в ходе совещания с правительством региона и главами городских округов.

"Что тревожит, это очень серьёзное снижение темпов по вакцинации от коронавируса. Понятно, много на этот счёт сказано, мы должны быть максимально корректны. Вместе с тем видим, что на ИВЛ и при госпитализации более 95% людей, которые не привились", — подчеркнул он.