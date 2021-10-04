В московском ГУМе открылся улучшенный пункт вакцинации от ковида

В ГУМе в Москве вновь открылся центр вакцинации от коронавирусной инфекции, его пропускную способность увеличили до пяти тысяч человек в день. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Массовая вакцинация продолжается, поэтому с сегодняшнего дня возобновляет работу пункт вакцинации в ГУМе. По сравнению с началом года в нём многое изменилось. Для желающих сделать прививку выделены более просторные помещения, улучшена логистика, обеспечен максимальный комфорт. Пропускная способность пункта тоже была расширена, и теперь он сможет принимать до пяти тысяч пациентов в день", — рассказала она.

Новый центр вакцинации от CoViD-19 в ГУМе будет работать ежедневно с 10:00 до 21:00. Власти Москвы также отметили, что закроется центр вакцинации в Гостином Дворе. В его атриуме снова начнут проходить выставки, презентации и другие культурные события. Всего же в столице сделать прививку можно в 100 центрах на базе городских поликлиник либо без записи вакцинироваться в торговых центрах и других популярных городских локациях.