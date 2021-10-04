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Коронавирус уличили в способности повышать риск заражения ОРВИ

Важно понимать, какое из этих заболеваний было первым, отметил генетик Андрей Исаев.

3 октября, 23:19
<p>Фото © ТАСС / Антон Вергун</p>

Фото © ТАСС / Антон Вергун

CoViD-19 ослабляет организм, вследствие чего риск заражения ОРВИ становится выше. Об этом рассказал основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

По словам специалиста, если рассматривать пациентов, которые перенесли оба заболевания, важно понимать, какое из них было первым.

"При ковиде возможны длительные осложнения и снижение всех факторов иммунной защиты, поэтому многие иммунологи считают, что некоторым переболевшим может потребоваться иммунокоррекция. CoViD-19 сильно ослабляет организм, поэтому риск заболеть ОРВИ после него выше", — сказал Исаев в беседе с ТАСС.

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Эксперт добавил, что после тяжёлых форм ОРВИ иммунная защита также ослабевает, но это не влияет на течение ковида так сильно, как хронические болезни — диабет, нарушение гемостаза, воспалительные заболевания.

"Защитить себя от всех видов ОРВИ, включая ковид, — нетривиальная задача. Достичь этого можно только частично, избегая скопления людей и соблюдая масочный режим", — заключил Исаев.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Москве с 1 октября всем пациентам с симптомами ОРВИ обязательно будут делать экспресс-тест на антиген к коронавирусу. Терапевт Павел Прокин раскрыл, сколько случаев ОРВИ могут на самом деле быть ковидом.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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