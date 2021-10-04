Коронавирус уличили в способности повышать риск заражения ОРВИ

CoViD-19 ослабляет организм, вследствие чего риск заражения ОРВИ становится выше. Об этом рассказал основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

По словам специалиста, если рассматривать пациентов, которые перенесли оба заболевания, важно понимать, какое из них было первым.

"При ковиде возможны длительные осложнения и снижение всех факторов иммунной защиты, поэтому многие иммунологи считают, что некоторым переболевшим может потребоваться иммунокоррекция. CoViD-19 сильно ослабляет организм, поэтому риск заболеть ОРВИ после него выше", — сказал Исаев в беседе с ТАСС.

Эксперт добавил, что после тяжёлых форм ОРВИ иммунная защита также ослабевает, но это не влияет на течение ковида так сильно, как хронические болезни — диабет, нарушение гемостаза, воспалительные заболевания.