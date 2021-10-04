Коронавирус уличили в способности повышать риск заражения ОРВИ
Важно понимать, какое из этих заболеваний было первым, отметил генетик Андрей Исаев.
Фото © ТАСС / Антон Вергун
CoViD-19 ослабляет организм, вследствие чего риск заражения ОРВИ становится выше. Об этом рассказал основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.
По словам специалиста, если рассматривать пациентов, которые перенесли оба заболевания, важно понимать, какое из них было первым.
"При ковиде возможны длительные осложнения и снижение всех факторов иммунной защиты, поэтому многие иммунологи считают, что некоторым переболевшим может потребоваться иммунокоррекция. CoViD-19 сильно ослабляет организм, поэтому риск заболеть ОРВИ после него выше", — сказал Исаев в беседе с ТАСС.
Эксперт добавил, что после тяжёлых форм ОРВИ иммунная защита также ослабевает, но это не влияет на течение ковида так сильно, как хронические болезни — диабет, нарушение гемостаза, воспалительные заболевания.
"Защитить себя от всех видов ОРВИ, включая ковид, — нетривиальная задача. Достичь этого можно только частично, избегая скопления людей и соблюдая масочный режим", — заключил Исаев.
Ранее Лайф рассказывал, что в Москве с 1 октября всем пациентам с симптомами ОРВИ обязательно будут делать экспресс-тест на антиген к коронавирусу. Терапевт Павел Прокин раскрыл, сколько случаев ОРВИ могут на самом деле быть ковидом.
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