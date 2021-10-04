"Ростех" совместно с дубайской компанией Ishvan начнут производство вакцин под Калугой

В конце 2024 года компания "Фарм Эйд" (совместное предприятие госкорпорации "Ростех" и дубайского производителя вакцин Ishvan Pharmaceuticals) запустит собственный биофармацевтический комплекс полного цикла в Калужской области. Об этом рассказал гендиректор "Фарм Эйд" Азамат Метов в беседе с РБК.

По его словам, комплекс будет построен на участке с объектами незавершённого строительства в индустриальном парке "Ворсино". Эту площадку компания "Фарм Эйд" выкупила у другого фармпроизводителя — "Новамедики". Стоимость участка площадью 5 га оценивается примерно в 500 миллионов рублей.

Как уточняет гендиректор, в 2024 году на площадях производственного комплекса, которые составят более 20 тыс. кв. м, "Фарм Эйд" начнёт выпуск вакцины для профилактики ротавирусной инфекции. Препарат под названием "Рота-V-эйд" был зарегистрирован в конце июня 2021 года. Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что вакцина для профилактики данного заболевания может быть включена в национальный календарь прививок, поэтому проект имеет большой потенциал, полагают эксперты.

Метов добавил, что "Фарм Эйд" вместе с крупнейшим индийским производителем вакцин Serum Institute of India и ещё одной компанией из Индии Zydus Cadila собирается поэтапно локализовать производство в России, начиная от вторичной упаковки, контроля качества, розлива и заканчивая собственно локализацией. Мощность нового завода позволит разливать более 12 млн доз вакцин в год. Однако первоначально компания планирует начать с четырёх миллионов. В дальнейшем "Фарм Эйд" намерена запустить производство вакцин для профилактики ветряной оспы, вируса папилломы человека и менингококковой инфекции.