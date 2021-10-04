"Были пьяные люди": Раскрыты подробности учений, при которых украинские военные сбили Ту-154 20 лет назад
По словам сына одного из погибших, в состоянии алкогольного опьянения находились именно руководители манёвров, которые должны были следить за происходящим.
Фото © ТАСС / Владимир Зинин
Сегодня, 4 октября, исполняется 20 лет со дня катастрофы самолёта Ту-154 над Чёрным морем. На борту лайнера, совершавшего рейс 1812 Тель-Авив — Новосибирск, находились 51 гражданин Израиля, 15 россиян и 12 членов экипажа. На высоте 11 тысяч метров самолёт непреднамеренно сбила украинская зенитная ракета С-200, выпущенная в воздух в рамках военных учений, проводившихся в Крыму. Выживших не оказалось. Сын одного из погибших Борис Калиновский рассказал в беседе с kp.ru, как он и другие родственники жертв боролись за справедливость.
По словам мужчины, в тот роковой день украинские офицеры пили, несмотря на учения. Причём в состоянии алкогольного опьянения находились те, кто отдавал приказы и контролировал ход всех манёвров.
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"Несколько украинских офицеров вышли на пенсию, они в разговорах с журналистами признались: на учениях были пьяные люди. Моя версия: пили не те, кто непосредственно стрелял, а руководители, которые должны были следить, чтобы удар пришелся чётко в цель", — рассказал сын погибшего в авиакатастрофе.
Калиновский считает, что украинские власти не обеспечили безопасность гражданских лиц — не учли радиус поражения ракет С-200. Так, зона ограничений вокруг учений была всего 70 километров, тогда как использовались ракеты, радиус действия которых до 300 километров. То есть на время манёвров необходимо было перекрыть международную воздушную трассу, но в этом случае Киев должен был бы компенсировать авиакомпаниям все затраты, связанные с облётом этой территории. В суде этот факт проигнорировали, посетовал Калиновский.
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За 20 лет хохлы изменились но в ещё более худшую сторону