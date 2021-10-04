Украинцам пообещали "газовую инквизицию" и "очищение морозом"

Газовый кризис на Украине наглядно покажет, насколько успешными были реформы в энергетической сфере страны. Об этом в своей статье для издания "Главред" рассказал украинский экономист Алексей Кущ.

По его словам, выяснить реальные объёмы внутренней добычи голубого топлива в Незалежной и оценить угрозу дефицита газа нельзя, пока не прекратится схема с виртуальным реверсом.

"Очищение кризисом. Точнее, морозом. В средние века инквизиция очищала огнём. Сейчас "газовая инквизиция" будет очищать экономику и население морозом и тарифами", — отметил Кущ.

Экономист добавил, что реальную ценность реформ в "Нафтогазе" можно будет увидеть лишь в условиях снижения транзита российского топлива и роста котировок на энергоресурс на европейских хабах. По словам Куща, реформы "Нафтогаза" хорошо работают тогда, когда есть три миллиарда долларов за транзит и существует возможность летом закачивать в хранилища дешёвый газ, а зимой продавать потребителю дорогой.

"Цена "реформ" "Нафтогаза" — это уродский анбандлинг по созданию "независимого оператора" ГТС (газотранспортной системы. — Прим. Лайфа), мощности которого неинтересны никому: ни вредному "Газпрому", ни няшным европейским операторам", — заметил эксперт.