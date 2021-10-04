Украинцам пообещали "газовую инквизицию" и "очищение морозом"
По мнению экономиста Алексея Куща, это пойдёт Незалежной на благо.
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Газовый кризис на Украине наглядно покажет, насколько успешными были реформы в энергетической сфере страны. Об этом в своей статье для издания "Главред" рассказал украинский экономист Алексей Кущ.
По его словам, выяснить реальные объёмы внутренней добычи голубого топлива в Незалежной и оценить угрозу дефицита газа нельзя, пока не прекратится схема с виртуальным реверсом.
"Очищение кризисом. Точнее, морозом. В средние века инквизиция очищала огнём. Сейчас "газовая инквизиция" будет очищать экономику и население морозом и тарифами", — отметил Кущ.
Экономист добавил, что реальную ценность реформ в "Нафтогазе" можно будет увидеть лишь в условиях снижения транзита российского топлива и роста котировок на энергоресурс на европейских хабах. По словам Куща, реформы "Нафтогаза" хорошо работают тогда, когда есть три миллиарда долларов за транзит и существует возможность летом закачивать в хранилища дешёвый газ, а зимой продавать потребителю дорогой.
"Цена "реформ" "Нафтогаза" — это уродский анбандлинг по созданию "независимого оператора" ГТС (газотранспортной системы. — Прим. Лайфа), мощности которого неинтересны никому: ни вредному "Газпрому", ни няшным европейским операторам", — заметил эксперт.
Эксперт полагает, что резкая реакция официального Киева на заключение контракта между Будапештом и "Газпромом" в обход Украины объясняется тем, что в последнее время виртуальный реверс в страну в значительной мере переместился из Словакии в Венгрию. Закрытие этого направления означает, что схема с виртуальным реверсом накрывается медным тазом и зарабатывать на прокладках в Люксембурге и Швейцарии уже не получится. Так что грядущая "газовая инквизиция" будет во благо, заключил Кущ.
Как сообщал Лайф, с 1 октября 2021 года вступил в силу договор Венгрии и России по газу, вызвавший протест Киева. 27 сентября Будапешт и "Газпром" заключили новый долгосрочный контракт на поставку газа в обход территории Украины. Соглашение действует 15 лет — до конца 2036 года, но его условия могут быть скорректированы через десять лет. Украина обиделась на это. Киев принял решение перенести заседание Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии на более поздний срок. Затем глава МИД Украины пригрозил, что Киев намерен отвечать на соглашение Венгрии с "Газпромом" соответствующе.
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