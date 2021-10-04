В Сеуле расценили восстановление связи с КНДР как готовность к нормализации отношений

Правительство Южной Кореи считает, что КНДР показала готовность к нормализации отношений, восстановив линии связи с Сеулом. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Министерство объединения Республики Корея.

Как и сообщалось ранее, связь между государствами была восстановлена в 09:00 по местному времени (03:00 мск). Также впервые за два месяца стороны провели телефонный разговор.

"Правительство надеется, что посредством стабильной работы межкорейских линий связи будет возобновлён и не будет прекращаться диалог", — заявили в министерстве.

Кроме того, там выразили надежду на то, что получится добиться прогресса и начать реалистичное обсуждение проблем восстановления отношений между странами.