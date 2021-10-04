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В Сеуле расценили восстановление связи с КНДР как готовность к нормализации отношений

Власти Южной Кореи выразили надежду на скорейшее возобновление переговоров с северным соседом.

4 октября, 03:42
<p>Фото © ТАСС / ЕРА</p>

Фото © ТАСС / ЕРА

Правительство Южной Кореи считает, что КНДР показала готовность к нормализации отношений, восстановив линии связи с Сеулом. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Министерство объединения Республики Корея.

Как и сообщалось ранее, связь между государствами была восстановлена в 09:00 по местному времени (03:00 мск). Также впервые за два месяца стороны провели телефонный разговор.

"Правительство надеется, что посредством стабильной работы межкорейских линий связи будет возобновлён и не будет прекращаться диалог", — заявили в министерстве.

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Кроме того, там выразили надежду на то, что получится добиться прогресса и начать реалистичное обсуждение проблем восстановления отношений между странами.

Напомним, Северная Корея заблокировала все линии связи с Южной 9 июня 2020 года. Это произошло после того, как активисты южнокорейской неправительственной организации отправили через границу воздушные шары с агитационными листовками. В Пхеньяне расценили данные действия как враждебный акт, нарушающий двусторонние мирные соглашения, и отключили линии связи с Сеулом. Позже КНДР взорвала здание в приграничном городе Кэсон, где находился межкорейский офис связи.

В конце июля 2021 года связь ненадолго была восстановлена, однако вскоре после начала южнокорейско-американских учений Северная Корея перестала отвечать на звонки.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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