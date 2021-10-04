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Немцы возмутились идеей создать на Украине военную миссию ЕС и напомнили про урок Афганистана

Некоторые жители Германии назвали Незалежную несостоявшимся государством, которое соседствует с Евросоюзом.

4 октября, 02:45
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/photos/2032209953614918/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">GeneralStaff.ua</a></p>

Фото © Facebook / GeneralStaff.ua

Немецкая газета Die Welt опубликовала материал с комментариями политиков о возможном создании Европейским союзом военной учебной миссии на Украине.

Как пишет издание, данную инициативу поддержали в консервативном блоке ХДС/ХСС, против же высказались представители "Левых" и "Альтернативы для Германии". Тем временем представители СДПГ, СвДП (либералы) и партии "Зелёные" от комментариев отказалась. При этом посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал страны ЕС, особенно Германию, "как можно скорее" приступить к развёртыванию этой миссии.

Политолог рассказал, чем чревато размещение на Украине военной миссии ЕС

Политолог рассказал, чем чревато размещение на Украине военной миссии ЕС

Статья вызвала бурный отклик читателей в комментариях.

"Украина не является союзным государством. Это конфликт, от которого мы должны держаться подальше. По сути, Украина — несостоявшееся государство, соседствующее с ЕС. Ни больше ни меньше", написал пользователь Max S.

Лидер либералов Германии высказался против вступления Украины в НАТО

Лидер либералов Германии высказался против вступления Украины в НАТО

"Украина не является членом НАТО и ЕС. Каждый партнёр ЕС должен держаться подальше от этого конфликта. Афганистан должен стать уроком для ЕС", — согласился с ним Michael W.

"Почему Германия должна заботиться об Украине?" задался вопросом ulrich f.

"Было бы в самый раз": На Украине предложили переименовать страну по образу США

"Было бы в самый раз": На Украине предложили переименовать страну по образу США

"Германия прежде всего. Украина не наша проблема. У нас достаточно собственных", указал Martin M.

"Германия уже позаботилась об Афганистане, что из этого вышло, вы видели", добавила Marion В.

А ранее в Германии назвали главное препятствие для вступления Украины в НАТО. По мнению немецкого политолога Андреаса Умланда, желание Киева стать членом альянса отвлекает от поиска более продуктивных и реалистичных решений повышения безопасности страны.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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