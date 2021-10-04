Немцы возмутились идеей создать на Украине военную миссию ЕС и напомнили про урок Афганистана

Немецкая газета Die Welt опубликовала материал с комментариями политиков о возможном создании Европейским союзом военной учебной миссии на Украине.

Как пишет издание, данную инициативу поддержали в консервативном блоке ХДС/ХСС, против же высказались представители "Левых" и "Альтернативы для Германии". Тем временем представители СДПГ, СвДП (либералы) и партии "Зелёные" от комментариев отказалась. При этом посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал страны ЕС, особенно Германию, "как можно скорее" приступить к развёртыванию этой миссии.

Статья вызвала бурный отклик читателей в комментариях.

"Украина не является союзным государством. Это конфликт, от которого мы должны держаться подальше. По сути, Украина — несостоявшееся государство, соседствующее с ЕС. Ни больше ни меньше", — написал пользователь Max S.

"Украина не является членом НАТО и ЕС. Каждый партнёр ЕС должен держаться подальше от этого конфликта. Афганистан должен стать уроком для ЕС", — согласился с ним Michael W.

"Почему Германия должна заботиться об Украине?" — задался вопросом ulrich f.

"Германия прежде всего. Украина не наша проблема. У нас достаточно собственных", — указал Martin M.

"Германия уже позаботилась об Афганистане, что из этого вышло, вы видели", — добавила Marion В.