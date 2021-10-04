Под Красноярском автобус улетел в кювет, пострадало пять человек
Авария произошла на трассе Р257 "Енисей". Всего в автобусе находилось 38 человек.
Фото © Официальный сайт ГУ МВД РФ по Красноярскому краю
Пять человек пострадали в ДТП с автобусом в Красноярском крае. Об этом сообщает ГУ МВД РФ по региону.
Инцидент произошёл под Дивногорском на 66-м километре трассы Р257 "Енисей". Водитель автобуса "Неоплан", который ехал в сторону Красноярска, съехал в левый кювет с последующим опрокидыванием.
В момент аварии в автобусе находилось 38 человек. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия.
Ранее в ДТП с автобусом в Иркутской области пострадало 14 человек. Транспортное средство влетело в легковушку, а затем врезалось в столб.
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