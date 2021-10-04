НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Под Красноярском автобус улетел в кювет, пострадало пять человек

Авария произошла на трассе Р257 "Енисей". Всего в автобусе находилось 38 человек.

4 октября, 02:14

Фото © Официальный сайт ГУ МВД РФ по Красноярскому краю

Пять человек пострадали в ДТП с автобусом в Красноярском крае. Об этом сообщает ГУ МВД РФ по региону.

Инцидент произошёл под Дивногорском на 66-м километре трассы Р257 "Енисей". Водитель автобуса "Неоплан", который ехал в сторону Красноярска, съехал в левый кювет с последующим опрокидыванием.

  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE

Фото © LIFE

1 / 6

В момент аварии в автобусе находилось 38 человек. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия.

Двое взрослых и ребёнок погибли в ДТП под Саратовом из-за вылетевшего на встречку водителя

Двое взрослых и ребёнок погибли в ДТП под Саратовом из-за вылетевшего на встречку водителя

Ранее в ДТП с автобусом в Иркутской области пострадало 14 человек. Транспортное средство влетело в легковушку, а затем врезалось в столб.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Двое взрослых и ребёнок погибли в ДТП под Саратовом из-за вылетевшего на встречку водителя

сегодня в 01:32

Автор карикатур на пророка Мухаммеда Ларс Вилкс разбился в ДТП в Швеции

вчера в 23:01

В паре минут от здания МВД: Журналисты рассказали, как экс-хозяин Черкизона жил в Черногории при розыске Интерпола

сегодня в 03:19

Российские издательства обратились в Роскомнадзор из-за пиратства в Instagram

сегодня в 02:54

Немцы возмутились идеей создать на Украине военную миссию ЕС и напомнили про урок Афганистана

сегодня в 02:45

Новости партнеров

Layer 1