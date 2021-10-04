Под Красноярском автобус улетел в кювет, пострадало пять человек

Пять человек пострадали в ДТП с автобусом в Красноярском крае. Об этом сообщает ГУ МВД РФ по региону.

Инцидент произошёл под Дивногорском на 66-м километре трассы Р257 "Енисей". Водитель автобуса "Неоплан", который ехал в сторону Красноярска, съехал в левый кювет с последующим опрокидыванием.













В момент аварии в автобусе находилось 38 человек. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия.