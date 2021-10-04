СМИ: Саакашвили сидит в тюрьме в окружении поклонников, называющих его "господин президент"

Стали известны подробности пребывания в тюрьме бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Политик находится в пенитенциарном учреждении № 12 в Рустави.

"Европейский стандарт. Одиночная камера с круглосуточным видеонаблюдением. Телевизор, мобильный туалет. Два сотрудника дежурят у камеры. Питание трёхразовое, но Саакашвили объявил голодовку. Врач контролирует его давление раз в три часа", — сообщает kp.ru со ссылкой на источник в тюремной системе.

По словам собеседника издания, 90 процентов сотрудников тюрьмы, где сидит Саакашвили, — "его поклонники". Они прекрасно относятся к экс-лидеру Грузии и называют его "господин президент".