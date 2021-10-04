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СМИ: Саакашвили сидит в тюрьме в окружении поклонников, называющих его "господин президент"

Политик находится в одиночной камере с круглосуточным видеонаблюдением. У него есть доступ к телевизору и мобильному туалету.

4 октября, 01:56
<p>Фото © ТАСС / Архип Верещагин</p>

Фото © ТАСС / Архип Верещагин

Стали известны подробности пребывания в тюрьме бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Политик находится в пенитенциарном учреждении № 12 в Рустави.

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"Европейский стандарт. Одиночная камера с круглосуточным видеонаблюдением. Телевизор, мобильный туалет. Два сотрудника дежурят у камеры. Питание трёхразовое, но Саакашвили объявил голодовку. Врач контролирует его давление раз в три часа", — сообщает kp.ru со ссылкой на источник в тюремной системе.

По словам собеседника издания, 90 процентов сотрудников тюрьмы, где сидит Саакашвили, — "его поклонники". Они прекрасно относятся к экс-лидеру Грузии и называют его "господин президент".

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Ранее Саакашвили рассказал, что все сотрудники полиции, которые находились рядом во время его задержания в Тбилиси, пытались сделать с ним селфи.

Напомним, о задержании Михаила Саакашвили стало известно 1 октября. Экс-президента Грузии поместили в тюрьму в нескольких десятках километров от Тбилиси. Политик объявил голодовку. Среди прочего он требует встречи с консулом Украины, гражданином которой теперь является. Тем временем в Грузии в отношении Саакашвили начали расследовать дело о незаконном пересечении границы.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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