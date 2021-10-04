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Двое взрослых и ребёнок погибли в ДТП под Саратовом из-за вылетевшего на встречку водителя

Жертвами аварии стали 40-летний мужчина и двое его пассажиров — 36-летняя женщина и четырёхлетняя девочка.

4 октября, 01:32

Фото © Официальный сайт СУ СКР по Саратовской области

Двое взрослых и ребёнок погибли в ДТП под Саратовом из-за вылетевшего на встречку водителя. Видео © Официальный сайт СУ СКР по Саратовской области

В Саратовской области двое взрослых и четырёхлетний ребёнок погибли в ДТП после столкновения с выехавшим на встречную полосу автомобилем. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по региону.

По данным следствия, трагедия произошла в воскресенье около 16:30 по местному времени (15:30 мск) на трассе Р22 в Балашовском районе. 57-летний водитель "тойоты" из Ханты-Мансийского автономного округа выехал на встречку и столкнулся с автомобилем "хёндай". В результате погибли 40-летний водитель корейской иномарки, а также двое его пассажиров — 36-летняя женщина и четырёхлетняя девочка.

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57-летний мужчина задержан, возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее в ДТП с автобусом в Иркутской области пострадало 14 человек. Транспортное средство влетело в легковушку, а затем врезалось в столб.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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