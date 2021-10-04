СМИ узнали о следственных действиях с экс-мэром Владивостока Гуменюком
По предварительным данным, бывшего чиновника допрашивают по делу МУП "Некрополь".
Олег Гуменюк. Фото © Instagram / ovgumenyuk
С бывшим мэром Владивостока Олегом Гуменюком проводятся следственные действия. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.
"Гуменюк находится в следственном управлении, с ним проводятся следственные действия", — сказал инсайдер, уточнив, что экс-мэр не задержан.
При этом kp.ru со ссылкой на источник утверждает, что Гуменюка задержали утром 4 октября сотрудники СУ СКР по Приморскому краю. По данным СМИ, его допрашивают по делу МУП "Некрополь".
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Комментариев от официальных органов пока не поступало.
Как сообщал Лайф, 18 мая мэр Владивостока Олег Гуменюк покинул свой пост после критики вице-премьера Юрия Трутнева, который отметил необходимость отставки главы города и подчеркнул, что на развитие столицы Приморья выделяются немалые деньги, однако значительных изменений за период работы Гуменюка не произошло. 27 мая городская дума утвердила досрочное прекращение полномочий чиновника.
31 мая стало известно, что в доме Гуменюка прошли обыски. По данным местных СМИ, оперативные мероприятия проводились и в других местах, связанных с экс-мэром.
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