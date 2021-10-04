СМИ узнали о следственных действиях с экс-мэром Владивостока Гуменюком

С бывшим мэром Владивостока Олегом Гуменюком проводятся следственные действия. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

"Гуменюк находится в следственном управлении, с ним проводятся следственные действия", — сказал инсайдер, уточнив, что экс-мэр не задержан.

При этом kp.ru со ссылкой на источник утверждает, что Гуменюка задержали утром 4 октября сотрудники СУ СКР по Приморскому краю. По данным СМИ, его допрашивают по делу МУП "Некрополь".

Комментариев от официальных органов пока не поступало.