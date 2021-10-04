Названы города России с самым высоким уровнем зарплаты

В первом полугодии 2021 года заработная плата жителей трёх городов России в среднем превысила 100 тысяч рублей в месяц. Самый высокий уровень доходов зафиксирован в Салехарде, Южно-Сахалинске и Москве. Меньше всего получают в Элисте, Нальчике и Грозном. Об этом свидетельствуют результаты исследования РИА "Новости".

Как отмечают эксперты, уровень зарплаты в стране серьёзно отличается в зависимости от отрасли и места проживания. Для оценки ситуации специалисты рассчитали соотношение средней зарплаты в ста крупнейших городах России и стоимости фиксированного потребительского набора. В результате был составлен рейтинг российских городов по уровню зарплаты. Средняя сумма по городам (за вычетом НДФЛ) рассчитана на основе официальной статистики c января по июнь 2021 года по крупным и средним предприятиям.

Первую строчку в списке занимает Салехард (Ямало-Ненецкий автономный округ). Там на одну среднюю зарплату можно купить почти пять фиксированных потребительских наборов. При этом по абсолютной зарплате 106 тысяч рублей столица ЯНАО уступает Москве и Анадырю.

На втором месте расположился Южно-Сахалинск, где работники получают в месяц в среднем почти 100 тысяч рублей. Также среди лидеров Москва, Анадырь, Ханты-Мансийск, Сургут, Санкт-Петербург, Магадан, Тюмень и Мурманск.

Эксперты заметили, что в северных городах, которые заняли одни из первых мест, сосредоточена основная добыча углеводородов и других полезных ископаемых в сложных климатических условиях.

В денежном выражении самая высокая зарплата зафиксирована в столице Чукотки — Анадыре. Там она в первом полугодии 2021 года составила чуть более 129 тысяч рублей чистыми (за вычетом НДФЛ). На втором месте Москва со средней месячной зарплатой в размере 114 тысяч рублей.

Самое низкое соотношение зарплаты и стоимости фиксированного набора товаров и услуг в текущем рейтинге отмечается в столице Калмыкии, Элисте, — 1,91, там средний доход составляет чуть менее 32 тысяч рублей. Таким образом, средней зарплаты в этом городе хватает чуть менее чем на два фиксированных набора товаров и услуг. Относительно невысокая покупательная способность средней зарплаты фиксируется в Нальчике, Грозном, Таганроге, Иванове, Владикавказе и Майкопе.

В 14 городах чистая средняя зарплата в денежном выражении в январе — июне этого года была ниже 35 тысяч рублей. Самая низкая во Владикавказе — 31,2 тысячи рублей в месяц (+5,9% по сравнению с январём — июнем прошлого года). Также менее 32 тысяч в месяц в среднем получают жители Нальчика и Элисты.