Памятник Джорджу Флойду в Нью-Йорке облили краской второй раз за четыре месяца
При этом установленные на той же площади изваяния двух других афроамериканцев не пострадали.
Фото © ny1.com
В воскресенье в Нью-Йорке неизвестный облил краской бюст афроамериканца Джорджа Флойда на площади Юнион-сквер. Об этом сообщает газета New York Post.
Как пишет издание, инцидент произошёл примерно в 10:00 по местному времени (17:00 мск 3 октября). Злоумышленник на скейтборде подъехал к бюсту Флойда, облил его краской и скрылся. Полиция ведёт розыск вандала.
Активисты из организации ConfrontArt принялись смывать краску, чтобы вернуть скульптуре изначальный вид. При этом отмечается, что установленные на площади изваяния двух других афроамериканцев — Бреоны Тейлор, которую в марте 2020 года убили во время полицейского рейда, и ушедшего из жизни в прошлом году конгрессмена Джона Льюиса — не пострадали.
Как пишет New York Post, от действий вандала пострадал тот же бюст Флойда, который в июне перекрасили в чёрный цвет, когда он стоял в другом месте.
Напомним, Джордж Флойд погиб весной 2020 года после того, как полицейский Дерек Шовин задержал его и применил жёсткий захват, буквально задушив мужчину коленом. Разгневанные жители Миннеаполиса вышли на улицы, начали громить магазины и жечь полицейские участки. К ним присоединились другие города и даже страны, люди стали массово выходить на митинги и шествия. В июне 2021 года суд признал Шовина виновным и приговорил его к двадцати двум с половиной годам тюрьмы.
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