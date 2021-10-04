Памятник Джорджу Флойду в Нью-Йорке облили краской второй раз за четыре месяца

В воскресенье в Нью-Йорке неизвестный облил краской бюст афроамериканца Джорджа Флойда на площади Юнион-сквер. Об этом сообщает газета New York Post.

Как пишет издание, инцидент произошёл примерно в 10:00 по местному времени (17:00 мск 3 октября). Злоумышленник на скейтборде подъехал к бюсту Флойда, облил его краской и скрылся. Полиция ведёт розыск вандала.

Активисты из организации ConfrontArt принялись смывать краску, чтобы вернуть скульптуре изначальный вид. При этом отмечается, что установленные на площади изваяния двух других афроамериканцев — Бреоны Тейлор, которую в марте 2020 года убили во время полицейского рейда, и ушедшего из жизни в прошлом году конгрессмена Джона Льюиса — не пострадали.