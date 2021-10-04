СК опубликовал видео с места крушения вертолёта в Подмосковье

Следственный комитет показал видео с места крушения вертолёта Robinson R-44 в Подмосковье. Кадры оперативных мероприятий ведомство опубликовало в "Ютубе".

На них видно, что следователи изучают обломки воздушного судна. После падения оно не загорелось. Место катастрофы сейчас огорожено. Также проводятся работы по извлечению из кабины вертолёта тел погибших.

Тем временем председатель СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение доложить о ходе расследования уголовного дела по факту крушения винтокрылой машины.