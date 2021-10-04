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СК опубликовал видео с места крушения вертолёта в Подмосковье

Следователи изучают обломки воздушного судна. После падения оно не загорелось.

3 октября, 23:07
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Скриншот видео © YouTube / СК РФ

Следственный комитет показал видео с места крушения вертолёта Robinson R-44 в Подмосковье. Кадры оперативных мероприятий ведомство опубликовало в "Ютубе".

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На них видно, что следователи изучают обломки воздушного судна. После падения оно не загорелось. Место катастрофы сейчас огорожено. Также проводятся работы по извлечению из кабины вертолёта тел погибших.

Тем временем председатель СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение доложить о ходе расследования уголовного дела по факту крушения винтокрылой машины.

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Напомним, вертолёт Robinson R-44 вечером в воскресенье, 3 октября, потерпел крушение при выполнении учебно-тренировочного полёта в лесополосе в населённом пункте Детский городок ЗИЛ городского округа Лыткарино Московской области. На борту находилось три человека: двое мужчин и женщина. Все они погибли. По предварительной версии, причиной катастрофы могла стать ошибка пилота. Ещё одна версия — техническая неисправность.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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