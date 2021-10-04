Автор карикатур на пророка Мухаммеда Ларс Вилкс разбился в ДТП в Швеции

Художник и автор карикатур на пророка Мухаммеда Ларс Вилкс погиб в результате ДТП в Швеции. Об этом сообщает телеканал CVT.

Фото © SVT

Инцидент произошёл в южной провинции Крунуберг на магистрали Е4 недалеко от населённого пункта Маркарюд. Автомобиль, в котором находились Вилкс и двое охранявших его полицейских, столкнулся с грузовиком. Правоохранители тоже погибли.

Во время аварии обе машины загорелись, водитель грузовика остался жив, но получил серьёзные травмы. Подробностей о том, как случилось ДТП, пока нет.