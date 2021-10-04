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Опубликовано 4 октября 2021, 02:01
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Автор карикатур на пророка Мухаммеда Ларс Вилкс разбился в ДТП в Швеции

Ларс Вилкс. Фото © ТАСС / Zuma

Ларс Вилкс. Фото © ТАСС / Zuma

Также жертвами аварии стали двое полицейских, которые охраняли художника.

Художник и автор карикатур на пророка Мухаммеда Ларс Вилкс погиб в результате ДТП в Швеции. Об этом сообщает телеканал CVT.

Фото © SVT

Фото © SVT

Инцидент произошёл в южной провинции Крунуберг на магистрали Е4 недалеко от населённого пункта Маркарюд. Автомобиль, в котором находились Вилкс и двое охранявших его полицейских, столкнулся с грузовиком. Правоохранители тоже погибли.

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Во время аварии обе машины загорелись, водитель грузовика остался жив, но получил серьёзные травмы. Подробностей о том, как случилось ДТП, пока нет.

Вилкс является автором эскиза скульптуры для дорожной развязки в виде собаки с головой пророка Мухаммеда. В ноябре 2007 года этот рисунок напечатали в шведской газете Nerikes Allehanda. Публикация спровоцировала волну недовольства мусульман по всему миру. Боевики террористической сети "Аль-Каида"* пообещали 100 тысяч долларов за голову Вилкса. С того времени карикатурист жил под охраной полиции. В июле 2010 года окружной суд города Ландскруна приговорил двух человек к двум и трём годам соответственно за попытку поджога дома Вилкса, а в Ирландии в марте арестовали экстремистскую группу, готовившую расправу над карикатуристом. Также на художника было совершено нападение в Уппсальском университете после лекции о свободе слова в искусстве. Кроме того, хакеры взломали сайт художника.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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Юлия Коновалова
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