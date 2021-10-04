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В Белоруссии создали специального бота для сбора сообщений об убитом сотруднике КГБ

Граждане республики требуют защитить их от "виртуальных бойцов", отметил начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич.

3 октября, 22:02
<p>Фото © <a href="https://ont.by/news/ubijstvo-sotrudnika-kgb-pytaemsya-vosstanovit-hronologiyu-sobytij-po-shagam-i-otvetit-na-vopros-pochemu-tak-sluchilos" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ОНТ</a></p>

Фото © ОНТ

Милиция Белоруссии создала специального бота, который собирает жалобы на оскорбительные сообщения о погибшем сотруднике КГБ. Правоохранителям уже удалось обнаружить более 200 авторов оскорбительных комментариев. Об этом рассказал замминистра МВД Белоруссии, начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич.

"За сутки только в ОВД обратились свыше 2 тысяч граждан. Люди требовали защитить их от таких виртуальных бойцов и давали информацию. И это абсолютно нормально. Мы находили этих негодяев. Более того, мы запустили специальный бот для того, чтобы граждане могли такую информацию нам дать", — пояснил начальник милиции в эфире телеканала ОНТ, отметив, что за сутки милиция определила личности более 200 авторов оскорбительных постов.

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Напомним, сотрудник КГБ погиб при проведении операции по проверке местонахождения лиц, которые могут быть причастны к терроризму. Стрелявший в него мужчина также был убит. По факту происшествия Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по статье "Убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности". Позже СК задержал жену мужчины, застрелившего сотрудника КГБ. Утверждается, что она проводила видеосъёмку преступления и содействовала его совершению. В свою очередь в Генпрокуратуре Белоруссии сочли обоснованным применение оружия во время антитеррористической операции. Отмечается, что силовики действовали на основании закона и исходили из сложившейся ситуации, огнестрельное оружие было задействовано в ответ на вооружённое нападение.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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