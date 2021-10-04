Захарова напомнила о планах США бороться с коррупцией после публикации "досье Пандоры"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя публикацию "досье Пандоры", напомнила о планах США, которые, по данным журналистов, являются крупнейшим налоговым убежищем, сделать борьбу с коррупцией главной задачей национальной безопасности страны.

"4 июня 2021 года президент США Джо Байден заявил об издании меморандума по исследованию национальной безопасности по борьбе с коррупцией, чтобы сделать борьбу с коррупцией одним из основных интересов национальной безопасности США. Так и сказал. Сегодня, как сообщает The Guardian, расследование консорциума журналистов назвало США крупнейшим налоговым убежищем", — написала Захарова в своём телеграм-канале.

В воскресенье Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), который финансирует, в частности, один из фондов Джорджа Сороса, опубликовал так называемое досье Пандоры. Оно посвящено возможной причастности ряда известных лиц, включая лидеров стран, к офшорным схемам. В нём упоминается более 35 действующих и бывших политиков, более 300 чиновников из примерно ста стран, а также артисты и общественные деятели. В досье собраны репортажи более 600 журналистов из 117 стран и информация из более чем 11,9 миллиона файлов, полученных в результате утечки.