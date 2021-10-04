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Захарова напомнила о планах США бороться с коррупцией после публикации "досье Пандоры"

Представитель МИД отметила, что в докладе Соединённые Штаты называют крупнейшим налоговым убежищем.

3 октября, 21:08
<p>Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ</p>

Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя публикацию "досье Пандоры", напомнила о планах США, которые, по данным журналистов, являются крупнейшим налоговым убежищем, сделать борьбу с коррупцией главной задачей национальной безопасности страны.

"4 июня 2021 года президент США Джо Байден заявил об издании меморандума по исследованию национальной безопасности по борьбе с коррупцией, чтобы сделать борьбу с коррупцией одним из основных интересов национальной безопасности США. Так и сказал. Сегодня, как сообщает The Guardian, расследование консорциума журналистов назвало США крупнейшим налоговым убежищем", — написала Захарова в своём телеграм-канале.

Сноуден с иронией отнёсся к появлению "досье Пандоры"

Сноуден с иронией отнёсся к появлению "досье Пандоры"

В воскресенье Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), который финансирует, в частности, один из фондов Джорджа Сороса, опубликовал так называемое досье Пандоры. Оно посвящено возможной причастности ряда известных лиц, включая лидеров стран, к офшорным схемам. В нём упоминается более 35 действующих и бывших политиков, более 300 чиновников из примерно ста стран, а также артисты и общественные деятели. В досье собраны репортажи более 600 журналистов из 117 стран и информация из более чем 11,9 миллиона файлов, полученных в результате утечки.

Шакира и Клаудия Шиффер связаны с офшорами, указано в "досье Пандоры"

Шакира и Клаудия Шиффер связаны с офшорами, указано в "досье Пандоры"

Одним из героев "досье Пандоры" стал президент Украины Владимир Зеленский. Политик и его соратники могли быть причастны к переводам 40 миллионов долларов от структур олигарха Игоря Коломойского.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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