НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Сноуден с иронией отнёсся к появлению "досье Пандоры"

Экс-сотрудник американских спецслужб отметил, что даже большие утечки не влияют на составление баз данных офшорными компаниями.

3 октября, 20:50
<p>Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден. Фото © ТАСС / Артём Геодакян</p>

Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден, который в 2013 году предал огласке секретные данные США, иронично отнёсся к появлению "досье Пандоры", заявив, что офшоры по-прежнему составляют базы данных, несмотря на утечки.

"Смешное в этой серьёзной истории в том, что даже после двух утечек офшорных финансовых / юридических фирм апокалиптического масштаба эти компании всё ещё составляют обширные базы данных, несущие разгром, и по-прежнему защищают их наклейкой с пометкой "не сливать", написал Сноуден в "Твиттере".

Шакира и Клаудия Шиффер связаны с офшорами, указано в "досье Пандоры"

Шакира и Клаудия Шиффер связаны с офшорами, указано в "досье Пандоры"

В воскресенье Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), который финансирует, в частности, один из фондов Джорджа Сороса, опубликовал так называемое досье Пандоры. Оно посвящено возможной причастности ряда известных лиц, включая лидеров стран, к офшорным схемам. В нём упоминается более 35 действующих и бывших политиков, более 300 чиновников из примерно ста стран, а также артисты и общественные деятели. В досье собраны репортажи более 600 журналистов из 117 стран и информация из более чем 11,9 миллиона файлов, полученных в результате утечки.

Одним из героев "досье Пандоры" стал президент Украины Владимир Зеленский. Политик и его соратники могли быть причастны к переводам 40 миллионов долларов от структур олигарха Игоря Коломойского.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Захарова напомнила о планах США бороться с коррупцией после публикации "досье Пандоры"

вчера в 21:08

Сноуден на марафоне "Новое знание" предупредил владельцев устройств Apple об опасности

2 сентября, 19:16

Немцы возмутились идеей создать на Украине военную миссию ЕС и напомнили про урок Афганистана

сегодня в 02:45

СМИ: Саакашвили сидит в тюрьме в окружении поклонников, называющих его "господин президент"

сегодня в 01:56

В паре минут от здания МВД: Журналисты рассказали, как экс-хозяин Черкизона жил в Черногории при розыске Интерпола

сегодня в 03:19

Новости партнеров

Layer 1