Сноуден с иронией отнёсся к появлению "досье Пандоры"
Экс-сотрудник американских спецслужб отметил, что даже большие утечки не влияют на составление баз данных офшорными компаниями.
Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден. Фото © ТАСС / Артём Геодакян
Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден, который в 2013 году предал огласке секретные данные США, иронично отнёсся к появлению "досье Пандоры", заявив, что офшоры по-прежнему составляют базы данных, несмотря на утечки.
"Смешное в этой серьёзной истории в том, что даже после двух утечек офшорных финансовых / юридических фирм апокалиптического масштаба эти компании всё ещё составляют обширные базы данных, несущие разгром, и по-прежнему защищают их наклейкой с пометкой "не сливать", — написал Сноуден в "Твиттере".
В воскресенье Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), который финансирует, в частности, один из фондов Джорджа Сороса, опубликовал так называемое досье Пандоры. Оно посвящено возможной причастности ряда известных лиц, включая лидеров стран, к офшорным схемам. В нём упоминается более 35 действующих и бывших политиков, более 300 чиновников из примерно ста стран, а также артисты и общественные деятели. В досье собраны репортажи более 600 журналистов из 117 стран и информация из более чем 11,9 миллиона файлов, полученных в результате утечки.
Одним из героев "досье Пандоры" стал президент Украины Владимир Зеленский. Политик и его соратники могли быть причастны к переводам 40 миллионов долларов от структур олигарха Игоря Коломойского.
Лента новостей
"Очень ждём реакции Лондона": Захарова потребовала от Великобритании объяснить финансирование иноагентов в России
вчера в 20:44
Шакира и Клаудия Шиффер связаны с офшорами, указано в "досье Пандоры"
вчера в 20:21
Организатор студенческого ЧМ по программированию поделился ожиданиями от соревнований
вчера в 20:08
Комментариев: 0