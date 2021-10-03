Сноуден с иронией отнёсся к появлению "досье Пандоры"

Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден, который в 2013 году предал огласке секретные данные США, иронично отнёсся к появлению "досье Пандоры", заявив, что офшоры по-прежнему составляют базы данных, несмотря на утечки.

"Смешное в этой серьёзной истории в том, что даже после двух утечек офшорных финансовых / юридических фирм апокалиптического масштаба эти компании всё ещё составляют обширные базы данных, несущие разгром, и по-прежнему защищают их наклейкой с пометкой "не сливать", — написал Сноуден в "Твиттере".

В воскресенье Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), который финансирует, в частности, один из фондов Джорджа Сороса, опубликовал так называемое досье Пандоры. Оно посвящено возможной причастности ряда известных лиц, включая лидеров стран, к офшорным схемам. В нём упоминается более 35 действующих и бывших политиков, более 300 чиновников из примерно ста стран, а также артисты и общественные деятели. В досье собраны репортажи более 600 журналистов из 117 стран и информация из более чем 11,9 миллиона файлов, полученных в результате утечки.