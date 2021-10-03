Организатор студенческого ЧМ по программированию поделился ожиданиями от соревнований

Организаторы надеются, что ЧМ по программированию пробудит в иностранцах интерес к России. Видео © LIFE

3 октября в Москве состоялось торжественное открытие финала Международного студенческого чемпионата по программированию (ICPC). Организатор мероприятия Александр Павлов в беседе с Лайфом поделился ожиданиями от соревнований.

"Мы ждём честной борьбы, честной конкуренции. Мы рассчитываем, что российские участники чемпионата, конечно же, покажут высочайший класс. И наши зарубежные гости увидят готовность состязаться честно и открыто", — отметил Павлов.

Он добавил, что в партнёрах мероприятия ключевые российские IT-компании, которые видят активный рост отрасли и внимание правительства к этой теме.

"Поэтому мы рассчитываем, что те ребята, которые приехали сюда соревноваться, увидят этот интерес и в том числе проявят свой интерес к Российской Федерации как к юрисдикции для IT-компаний, как к гостеприимной стране и как стране — технологическому лидеру, в том числе в IT-отрасли", — подчеркнул Павлов.

В свою очередь тренер команды казахстанского Международного университета информации технологий Ескендир Султанов рассказал, что из 65 тысяч программистов и инженеров, ежегодно участвующих в чемпионате, только 2% в итоге добираются до мирового финала. Но при этом все участники — это будущие востребованные специалисты.

"Чтобы выиграть эту олимпиаду, нужно упорно готовиться и развивать свои навыки в программировании, умении писать код без ошибок и быстро решать задачи с математическим фундаментом", — отметил Султанов.