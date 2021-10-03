Премьер Грузии пообещал, что Саакашвили отсидит полный тюремный срок

"Я заявляю с полной ответственностью, что Саакашвили полностью отсидит свой срок. По состоянию на сегодня он приговорён к шести годам тюрьмы. Этот приговор вынесен последней инстанцией. Если даже приедет к нам любой человек планеты и попросит, призовёт освободить его, сегодня в правительстве этого никто не сделает", — сказал Гарибашвили в эфире телеканала "Имеди".