Премьер Грузии пообещал, что Саакашвили отсидит полный тюремный срок
По словам Ираклия Гарибашвили, бывший президент уже приговорён к шести годам лишения свободы.
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Фото © ТАСС / Zuma
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили полностью отсидит назначенный ему срок лишения свободы. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.
"Я заявляю с полной ответственностью, что Саакашвили полностью отсидит свой срок. По состоянию на сегодня он приговорён к шести годам тюрьмы. Этот приговор вынесен последней инстанцией. Если даже приедет к нам любой человек планеты и попросит, призовёт освободить его, сегодня в правительстве этого никто не сделает", — сказал Гарибашвили в эфире телеканала "Имеди".
Премьер также поблагодарил президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая отказалась помиловать Саакашвили.
О задержании Михаила Саакашвили стало известно 1 октября. Экс-президента Грузии поместили в тюрьму в нескольких десятках километров от Тбилиси. Политик объявил голодовку. Среди прочего требует встречи с консулом Украины, гражданином которой теперь является. Тем временем в Грузии в отношении Саакашвили начали расследовать дело о незаконном пересечении границы.
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