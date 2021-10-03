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Премьер Грузии пообещал, что Саакашвили отсидит полный тюремный срок

По словам Ираклия Гарибашвили, бывший президент уже приговорён к шести годам лишения свободы.

3 октября, 19:38
<p>Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Фото © ТАСС / Zuma</p>

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Фото © ТАСС / Zuma

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили полностью отсидит назначенный ему срок лишения свободы. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

"Я заявляю с полной ответственностью, что Саакашвили полностью отсидит свой срок. По состоянию на сегодня он приговорён к шести годам тюрьмы. Этот приговор вынесен последней инстанцией. Если даже приедет к нам любой человек планеты и попросит, призовёт освободить его, сегодня в правительстве этого никто не сделает", сказал Гарибашвили в эфире телеканала "Имеди".

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Премьер также поблагодарил президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая отказалась помиловать Саакашвили.

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О задержании Михаила Саакашвили стало известно 1 октября. Экс-президента Грузии поместили в тюрьму в нескольких десятках километров от Тбилиси. Политик объявил голодовку. Среди прочего требует встречи с консулом Украины, гражданином которой теперь является. Тем временем в Грузии в отношении Саакашвили начали расследовать дело о незаконном пересечении границы.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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