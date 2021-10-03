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Венгерский оператор заявил о возобновлении транзита газа через Украину

Поток топлива через приграничный пункт Берегово составил более 200 тысяч кубометров в час.

3 октября, 20:08

Фото © FGSZ

Транзит российского газа через Украину в Венгрию возобновлён 3 октября. Об этом свидетельствуют данные венгерского оператора ГТС FGSZ.

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По информации на 22:00 мск, поток топлива через приграничный пункт Берегово составил более 200 тысяч кубометров в час. При этом в течение дня прокачки не было. Данных от украинской стороны за 3 октября пока нет.

Напомним, в воскресенье представители ГТС Венгрии заявили о полном прекращении транзита газа.

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Как сообщал Лайф, с 1 октября 2021 года вступил в силу договор Венгрии и России по газу, вызвавший протест Киева. 27 сентября Будапешт и "Газпром" заключили новый долгосрочный контракт на поставку газа в обход территории Украины. Соглашение действует 15 лет — до конца 2036 года, но его условия могут быть скорректированы через десять лет. Украина обиделась на это. Киев принял решение перенести заседание Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии на более поздний срок. Затем глава МИД Украины пригрозил, что Киев намерен отвечать на соглашение Венгрии с "Газпромом" соответствующе.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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