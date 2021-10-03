Шакира и Клаудия Шиффер связаны с офшорами, указано в "досье Пандоры"

Колумбийская певица Шакира и немецкая супермодель Клаудия Шиффер связаны с офшорными активами. Об этом сообщает новостной портал Infobae, ссылаясь на "досье Пандоры", которое 3 октября опубликовал Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ).

"Среди лиц, которых документы связывают с офшорными активами, есть музыкальная поп-дива Шакира и супермодель Клаудия Шиффер", — отмечает портал.

Кроме того, в "досье Пандоры" указано, что испанский певец Хулио Иглесиас открыл не менее 20 компаний на Британских Виргинских Островах, через некоторые из которых он приобрёл дома стоимостью сотни миллионов долларов.

"В "досье Пандоры" раскрывается информация о том, что испанский певец имеет по меньшей мере 20 компаний <…> на Британских Виргинских Островах, которые использовались для покупки роскошных домов в Майами и самолёта", — подчёркивает газета El Pais.

По данным издания, стоимость некоторых приобретённых домов составляет около 112 миллионов долларов.