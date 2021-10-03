НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Шакира и Клаудия Шиффер связаны с офшорами, указано в "досье Пандоры"

Также в списке фигурирует испанский певец Хулио Иглесиас. По данным журналистов, он открыл не менее 20 компаний, через которые покупал роскошные дома.

3 октября, 20:21
<p>Шакира и Клаудия Шиффер. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / AP, EPA</p>

Шакира и Клаудия Шиффер. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / AP, EPA

Колумбийская певица Шакира и немецкая супермодель Клаудия Шиффер связаны с офшорными активами. Об этом сообщает новостной портал Infobae, ссылаясь на "досье Пандоры", которое 3 октября опубликовал Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ).

"Среди лиц, которых документы связывают с офшорными активами, есть музыкальная поп-дива Шакира и супермодель Клаудия Шиффер", — отмечает портал.

Кроме того, в "досье Пандоры" указано, что испанский певец Хулио Иглесиас открыл не менее 20 компаний на Британских Виргинских Островах, через некоторые из которых он приобрёл дома стоимостью сотни миллионов долларов.

Журналисты разоблачили секретные офшорные схемы Зеленского

Журналисты разоблачили секретные офшорные схемы Зеленского

"В "досье Пандоры" раскрывается информация о том, что испанский певец имеет по меньшей мере 20 компаний <…> на Британских Виргинских Островах, которые использовались для покупки роскошных домов в Майами и самолёта", — подчёркивает газета El Pais.

По данным издания, стоимость некоторых приобретённых домов составляет около 112 миллионов долларов.

В воскресенье Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), который финансирует, в частности, один из фондов Джорджа Сороса, опубликовал так называемое досье Пандоры. Оно посвящено возможной причастности ряда известных лиц, включая лидеров стран, к офшорным схемам.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Два диких кабана напали на Шакиру в Барселоне

30 сентября, 14:28

В Валенсии нашёлся девятый сын Хулио Иглесиаса

6 июля 2017, 15:55

Блогершу унижали всевозможными словами из-за одного фото, где она честно показала растяжки и шрамы

сегодня в 16:00

"Чистой воды пиар": Полиграфолог не поверил в искренность брака Азизы с лжеитальянцем из Липецка

сегодня в 12:35

Организатор студенческого ЧМ по программированию поделился ожиданиями от соревнований

сегодня в 20:08

Новости партнеров

Layer 1