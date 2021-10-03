"Очень ждём реакции Лондона": Захарова потребовала от Великобритании объяснить финансирование иноагентов в России
По словам представителя МИД, сейчас уместно бы смотрелась резолюция Европарламента в отношении Лондона "с призывом остановить вмешательство во внутренние дела" РФ.
Фото © ТАСС / Zuma
Москва ждёт от Лондона реакции на обнародованный план, в котором говорится, что Посольству Великобритании были выделены средства на финансирование некоммерческих организаций на территории России, в том числе признанных в РФ иноагентами. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Достоянием общественности стал "Общий план работы Посольства Великобритании в России в 2019–2020 гг.". Это, по всей видимости, продолжение тех "Британских файлов", что слила группировка "Анонимус" ещё в феврале", — написала Захарова в своём телеграм-канале.
Дипломат напомнила, что с тех пор МИД Соединённого Королевства "изо всех сил" не комментирует обнародованные документы о работе британцев по поддержке так называемых независимых информационных изданий, содержании тайной сети влиятельных блогеров и НКО в Рунете "для создания условий по смене режима" в России и "подрыва российского влияния" в странах Восточной Европы и Центральной Азии.
Захарова добавила, что в новых документах конкретики ещё больше и "масштабы финансирования и проектной деятельности даже при беглом взгляде просто шокируют". Среди них "стимулирование правозащитной деятельности, поддержание ЛГБТ-сообщества, развитие сети независимых журналистов и блогеров, установление контактов с представителями нового поколения общественных и политических лидеров и приобщение их к британской культуре".
"Иностранные агенты? Ну что вы, они же дети, независимые журналисты и активисты. Очень ждём реакции Лондона. Пора", — отметила представитель МИД РФ.
По словам Захаровой, сейчас уместно бы смотрелась резолюция Европарламента в отношении Лондона "с призывом остановить вмешательство во внутренние дела России и прекратить продвижение проплаченной враждебной пропаганды".
Напомним, ранее в Сеть слили доказательства вмешательства Британии в политику России. По предварительным данным, документы принадлежат правительственной организации Соединённого Королевства Global Britain Fund. Согласно материалам, Лондон оказывал финансовую поддержку некоммерческим организациям, действующим на территории России и включённым Москвой в список иноагентов.
Комментариев: 0