НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Очень ждём реакции Лондона": Захарова потребовала от Великобритании объяснить финансирование иноагентов в России

По словам представителя МИД, сейчас уместно бы смотрелась резолюция Европарламента в отношении Лондона "с призывом остановить вмешательство во внутренние дела" РФ.

3 октября, 20:44

Фото © ТАСС / Zuma

Москва ждёт от Лондона реакции на обнародованный план, в котором говорится, что Посольству Великобритании были выделены средства на финансирование некоммерческих организаций на территории России, в том числе признанных в РФ иноагентами. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Достоянием общественности стал "Общий план работы Посольства Великобритании в России в 2019–2020 гг.". Это, по всей видимости, продолжение тех "Британских файлов", что слила группировка "Анонимус" ещё в феврале", — написала Захарова в своём телеграм-канале.

Дипломат напомнила, что с тех пор МИД Соединённого Королевства "изо всех сил" не комментирует обнародованные документы о работе британцев по поддержке так называемых независимых информационных изданий, содержании тайной сети влиятельных блогеров и НКО в Рунете "для создания условий по смене режима" в России и "подрыва российского влияния" в странах Восточной Европы и Центральной Азии.

Захарова назвала "дело Скрипаля" инструментом давления Британии на Россию

Захарова назвала "дело Скрипаля" инструментом давления Британии на Россию

Захарова добавила, что в новых документах конкретики ещё больше и "масштабы финансирования и проектной деятельности даже при беглом взгляде просто шокируют". Среди них "стимулирование правозащитной деятельности, поддержание ЛГБТ-сообщества, развитие сети независимых журналистов и блогеров, установление контактов с представителями нового поколения общественных и политических лидеров и приобщение их к британской культуре".

"Иностранные агенты? Ну что вы, они же дети, независимые журналисты и активисты. Очень ждём реакции Лондона. Пора", — отметила представитель МИД РФ.

В Госдуме заявили о кампании западных СМИ по дискредитации российских выборов

В Госдуме заявили о кампании западных СМИ по дискредитации российских выборов

По словам Захаровой, сейчас уместно бы смотрелась резолюция Европарламента в отношении Лондона "с призывом остановить вмешательство во внутренние дела России и прекратить продвижение проплаченной враждебной пропаганды".

Напомним, ранее в Сеть слили доказательства вмешательства Британии в политику России. По предварительным данным, документы принадлежат правительственной организации Соединённого Королевства Global Britain Fund. Согласно материалам, Лондон оказывал финансовую поддержку некоммерческим организациям, действующим на территории России и включённым Москвой в список иноагентов.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

В Сеть слили доказательства вмешательства Британии в политику России

вчера в 16:50

Захарова напомнила о планах США бороться с коррупцией после публикации "досье Пандоры"

вчера в 21:08

Немцы возмутились идеей создать на Украине военную миссию ЕС и напомнили про урок Афганистана

сегодня в 02:45

СМИ: Саакашвили сидит в тюрьме в окружении поклонников, называющих его "господин президент"

сегодня в 01:56

В паре минут от здания МВД: Журналисты рассказали, как экс-хозяин Черкизона жил в Черногории при розыске Интерпола

сегодня в 03:19

Новости партнеров

Layer 1