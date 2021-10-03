Twitter ограничил доступ к аккаунту представителя "Талибана" Муджахида
Причины блокировки пока не известны. Ранее соцсеть сняла подтверждающие синие галочки с нескольких афганских министерств.
Фото © ТАСС / EPA
Руководство социальной сети "Твиттер" временно ограничило доступ к аккаунту представителя радикального движения "Талибан"*, заместителя министра культуры и информации Правительства Афганистана Забихуллы Муджахида.
"Внимание: доступ к этой учётной записи временно ограничен. Вы видите это предупреждение, потому что в этом аккаунте была замечена необычная активность", — написано на странице Муджахида в соцсети.
Ранее сообщалось, что "Твиттер" убрал синие галочки, подтверждающие подлинность аккаунтов, с профилей ряда министерств и ведомств Афганистана.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.
Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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