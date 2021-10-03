Twitter ограничил доступ к аккаунту представителя "Талибана" Муджахида

Руководство социальной сети "Твиттер" временно ограничило доступ к аккаунту представителя радикального движения "Талибан"*, заместителя министра культуры и информации Правительства Афганистана Забихуллы Муджахида.

"Внимание: доступ к этой учётной записи временно ограничен. Вы видите это предупреждение, потому что в этом аккаунте была замечена необычная активность", — написано на странице Муджахида в соцсети.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.