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Twitter ограничил доступ к аккаунту представителя "Талибана" Муджахида

Причины блокировки пока не известны. Ранее соцсеть сняла подтверждающие синие галочки с нескольких афганских министерств.

3 октября, 20:57
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

Руководство социальной сети "Твиттер" временно ограничило доступ к аккаунту представителя радикального движения "Талибан"*, заместителя министра культуры и информации Правительства Афганистана Забихуллы Муджахида.

"Внимание: доступ к этой учётной записи временно ограничен. Вы видите это предупреждение, потому что в этом аккаунте была замечена необычная активность", — написано на странице Муджахида в соцсети.

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Ранее сообщалось, что "Твиттер" убрал синие галочки, подтверждающие подлинность аккаунтов, с профилей ряда министерств и ведомств Афганистана.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.

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Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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