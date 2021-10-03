Мощное наводнение в Мексике привело к эвакуации более трёх тысяч человек. Видео © Twitter / EstiloQ

Из-за мощного наводнения в штате Керетаро в центральной части Мексики пришлось эвакуировать более трёх тысяч местных жителей. Об этом сообщает газета Milenio.

Отмечается, что военные перевезли в безопасные места часть населения из девяти районов, расположенных у реки Сан-Хуан, которая вышла из берегов в результате сильных дождей. Сведений о погибших или пострадавших не поступало, общий объём материального ущерба ещё только предстоит установить. Дожди в данном регионе Мексики продолжаются, поэтому число эвакуированных может увеличиться.