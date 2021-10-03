Мощное наводнение в Мексике привело к эвакуации более трёх тысяч человек
Военные перевезли в безопасные места часть населения из девяти районов, расположенных у реки Сан-Хуан, которая вышла из берегов из-за сильных дождей.
Скриншот видео © Twitter / EstiloQ
Мощное наводнение в Мексике привело к эвакуации более трёх тысяч человек. Видео © Twitter / EstiloQ
Из-за мощного наводнения в штате Керетаро в центральной части Мексики пришлось эвакуировать более трёх тысяч местных жителей. Об этом сообщает газета Milenio.
Отмечается, что военные перевезли в безопасные места часть населения из девяти районов, расположенных у реки Сан-Хуан, которая вышла из берегов в результате сильных дождей. Сведений о погибших или пострадавших не поступало, общий объём материального ущерба ещё только предстоит установить. Дожди в данном регионе Мексики продолжаются, поэтому число эвакуированных может увеличиться.
Уже второе крупное наводнение в Мексике за месяц. Ранее, в начале сентября, стихия повредила десятки тысяч домов в граничащем с Керетаро штате Идальго. Самый значительный ущерб был нанесён городу Тула-де-Альенде, где в затопленной больнице погибли пациенты. Последствия стихии затронули в общей сложности свыше 70 тысяч человек. В ликвидации ущерба были задействованы сотни спасателей, военнослужащих и бойцов Нацгвардии.
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