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Мощное наводнение в Мексике привело к эвакуации более трёх тысяч человек

Военные перевезли в безопасные места часть населения из девяти районов, расположенных у реки Сан-Хуан, которая вышла из берегов из-за сильных дождей.

3 октября, 20:54

Скриншот видео © Twitter / EstiloQ

Мощное наводнение в Мексике привело к эвакуации более трёх тысяч человек. Видео © Twitter / EstiloQ

Из-за мощного наводнения в штате Керетаро в центральной части Мексики пришлось эвакуировать более трёх тысяч местных жителей. Об этом сообщает газета Milenio.

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Отмечается, что военные перевезли в безопасные места часть населения из девяти районов, расположенных у реки Сан-Хуан, которая вышла из берегов в результате сильных дождей. Сведений о погибших или пострадавших не поступало, общий объём материального ущерба ещё только предстоит установить. Дожди в данном регионе Мексики продолжаются, поэтому число эвакуированных может увеличиться.

Уже второе крупное наводнение в Мексике за месяц. Ранее, в начале сентября, стихия повредила десятки тысяч домов в граничащем с Керетаро штате Идальго. Самый значительный ущерб был нанесён городу Тула-де-Альенде, где в затопленной больнице погибли пациенты. Последствия стихии затронули в общей сложности свыше 70 тысяч человек. В ликвидации ущерба были задействованы сотни спасателей, военнослужащих и бойцов Нацгвардии.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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