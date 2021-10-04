Батюшка освятил корабль перед полётом Пересильд и Шипенко на МКС

Ракету "Союз-2.1а" с кораблём "Союз МС-19", на котором на МКС отправится "киноэкипаж" с актрисой Юлией Пересильд и режиссёром Климом Шипенко, освятили перед стартом. Об этом сообщает РИА "Новости".

Отмечается, что чин освящения провёл настоятель храма Святого Великомученика Георгия Победоносца в городе Байконуре отец Сергий (Бычков). Ранее он рассказал, что данной традиции уже много лет. Первым в 1999 году был освящён разгонный блок "Фрегат", а с 2000 года освящать стали все стартующие с Байконура ракеты: коммерческие, грузовые и пилотируемые.

Помимо этого, отец Сергий традиционно благословляет на полёт улетающий экипаж, провожая его из гостиницы. Эта традиция началась с полёта экипажа Василия Циблиева в 1997 году.