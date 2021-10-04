Батюшка освятил корабль перед полётом Пересильд и Шипенко на МКС
Запуск с космодрома Байконур запланирован на 11:55 мск 5 октября.
Фото © "Роскосмос"
Ракету "Союз-2.1а" с кораблём "Союз МС-19", на котором на МКС отправится "киноэкипаж" с актрисой Юлией Пересильд и режиссёром Климом Шипенко, освятили перед стартом. Об этом сообщает РИА "Новости".
Отмечается, что чин освящения провёл настоятель храма Святого Великомученика Георгия Победоносца в городе Байконуре отец Сергий (Бычков). Ранее он рассказал, что данной традиции уже много лет. Первым в 1999 году был освящён разгонный блок "Фрегат", а с 2000 года освящать стали все стартующие с Байконура ракеты: коммерческие, грузовые и пилотируемые.
Помимо этого, отец Сергий традиционно благословляет на полёт улетающий экипаж, провожая его из гостиницы. Эта традиция началась с полёта экипажа Василия Циблиева в 1997 году.
Напомним, актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко отправятся на МКС для съёмок фильма "Вызов" — первой картины, которую собираются снимать в космосе. Звёздный экипаж успешно сдал итоговые экзамены. Съёмочная группа справилась со всеми заданиями на тренажёрах корабля и МКС. Старт ракеты "Союз-2.1а" с кораблём "Союз МС-19" с космодрома Байконур запланирован на 11:55 мск 5 октября.
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