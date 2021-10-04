Оппоненты президента Украины Владимира Зеленского могут использовать данные из "досье Пандоры" как "таран", чтобы убрать его с поста главы государства или значительно ослабить. Также вполне возможно, что будет поднят вопрос импичмента. Такое мнение выразил ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев.

Ранее Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP), ссылаясь на "досье Пандоры", сообщил, что украинский лидер использовал офшорные схемы, чтобы его семья могла получать прибыль от бизнеса за рубежом, не декларируя это.

"Вопрос импичмента может быть поднят, но это не так просто объявить ему импичмент. Всё-таки он пока контролирует парламентское большинство, хотя им очень многие недовольны, и в парламентском большинстве тоже", — приводит слова эксперта РИА "Новости".

По словам Силаева, опубликованные сведения, вероятно, станут способом давить на Зеленского, добиваясь от него нужных решений. Также эксперт считает, что после публикации "досье Пандоры" Зеленского могут поссорить с властями США и Западом в целом, поскольку для них "тема борьбы с коррупцией очень важна, а тут выясняются такие неприятные детали".

"Это сильный аргумент, это будут использовать на Украине, это будет грозить для него большими последствиями с точки зрения внутренней политики и его отношений с Западом. <...> Было бы странно, если его оппоненты не ухватились бы за этот повод", — заключил политолог.

В воскресенье Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), который финансирует, в частности, один из фондов Джорджа Сороса, опубликовал так называемое досье Пандоры. Оно посвящено возможной причастности ряда известных лиц, включая лидеров стран, к офшорным схемам. В нём упоминается более 35 действующих и бывших политиков, более 300 чиновников из примерно ста стран, а также артисты и общественные деятели. В досье собраны репортажи более 600 журналистов из 117 стран и информация из более чем 11,9 миллиона файлов, полученных в результате утечки.