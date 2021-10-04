Yonhap: КНДР восстановит все каналы связи с Южной Кореей 4 октября
С небольшим перерывом коммуникации были заблокированы с июня прошлого года.
Фото © ТАСС / ЕРА
КНДР решила восстановить все каналы связи с Южной Кореей. Об этом сообщает агентство Yonhap.
По его данным, это произойдёт 4 октября в 09:00 по местному времени (03:00 мск).
Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын на пятой сессии Верховного народного собрания заявил, что Пхеньян готов восстановить связь с соседями в начале октября.
Северная Корея заблокировала все линии связи с Южной 9 июня 2020 года. Это произошло после того, как активисты южнокорейской неправительственной организации отправили через границу воздушные шары с агитационными листовками. В Пхеньяне расценили данные действия как враждебный акт, нарушающий двусторонние мирные соглашения, и отключили линии связи с Сеулом. Позже КНДР взорвала здание в приграничном городе Кэсон, где находился межкорейский офис связи.
В конце июля 2021 года связь ненадолго была восстановлена, однако вскоре после начала южнокорейско-американских учений Северная Корея перестала отвечать на звонки.
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