Yonhap: КНДР восстановит все каналы связи с Южной Кореей 4 октября

КНДР решила восстановить все каналы связи с Южной Кореей. Об этом сообщает агентство Yonhap.

По его данным, это произойдёт 4 октября в 09:00 по местному времени (03:00 мск).

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын на пятой сессии Верховного народного собрания заявил, что Пхеньян готов восстановить связь с соседями в начале октября.

Северная Корея заблокировала все линии связи с Южной 9 июня 2020 года. Это произошло после того, как активисты южнокорейской неправительственной организации отправили через границу воздушные шары с агитационными листовками. В Пхеньяне расценили данные действия как враждебный акт, нарушающий двусторонние мирные соглашения, и отключили линии связи с Сеулом. Позже КНДР взорвала здание в приграничном городе Кэсон, где находился межкорейский офис связи.