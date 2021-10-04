На рынке новостроек Москвы впервые появилось помещение для жилья общей площадью всего девять квадратов. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на аналитиков агентства "Метриум".

Речь идёт о многофункциональном комплексе в районе Вешняки, на востоке столицы. Цена этих апартаментов пока не известна, однако, по словам риелторов, одна из наиболее компактных студий (площадью 12 кв. м) продаётся за 3,2 млн рублей. На данный момент это самый доступный вариант жилья в пределах МКАД на первичном рынке Москвы.

Отмечается, что появление таких микроквартир закономерно на фоне устойчивого сокращения средней площади жилья, которое наблюдается с 2014 года. Первые мини-студии (площадью 17,9 кв. м) появились в столице в 2013 году. По словам партнёра компании "Метриум" Марии Литинецкой, это мировой тренд — ещё в середине прошлого десятилетия подобное жильё начали продавать в Гонконге, Нью-Йорке, Риме, Париже и других мегаполисах.

Директор департамента проектного консалтинга Est-a-Tet Роман Родионцев напомнил, что норма площади для проживания в России составляет 33 кв. м на одного человека, 42 кв. м — на двоих и 18 кв. м — на каждого члена семьи, если в семье три и более человек. Вместе с тем законно прописанной нормы, меньше которой нельзя строить и продавать жильё, в РФ нет, указал гендиректор компании Optima Developmen Давид Худоян.

В свою очередь некоторые эксперты считают, что жить на меньшей площади некомфортно и вредно для здоровья. Так, управляющий партнёр компании "Векторстройфинанс" Андрей Колочинский отметил, что проживание в мини-квартирах делает человека раздражительным и агрессивным, а также провоцирует развитие психических и респираторных заболеваний, например клаустрофобии и астмы.

"Появление большого количества таких квартир в отдельных микрорайонах превращает их в гетто. Строить малогабаритное жильё целесообразно, если оно предназначается для молодёжи или для сдачи в аренду. У нас же, напротив, население стареет, а рынок арендного жилья слабо развит", — подчеркнул Колочинский.