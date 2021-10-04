NI: США намерены начать охоту на российский Военно-морской флот
По словам обозревателя Калеба Ларсона, именно для этих целей Соединённые Штаты создали группу эсминцев Greyhound.
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ВМС США намерены начать охоту на российские подводные лодки. Об этом пишет обозреватель американского издания National Interest Калеб Ларсон.
Публицист напомнил о пресс-релизе, опубликованном 28 сентября на официальном сайте ВМС США. В нём говорится о создании группы эсминцев типа "Арли Бёрк" для противодействия российским субмаринам в Атлантике. По мнению автора статьи, возможности российского подводного флота постоянно растут и теперь "представляют существенную угрозу" как для Восточного побережья США, так и для Европы. Ларсон считает, что в Вашингтоне обеспокоены способностью подлодок РФ "шпионить, а также отрезать кабели связи", которые соединяют континенты по дну океана.
"Обрыв этих линий коммуникаций создаёт серьёзную угрозу безопасности Штатов и Европы", — пишет обозреватель.
Ларсон добавил, что группа эсминцев, получившая название Greyhound, намерена сохранить превосходство США над Россией в Западной Атлантике. Справиться с этой задачей помогут корабли типа "Арли Бёрк", которые обладают мощными средствами борьбы с подлодками.
Ранее глава Северного командования США назвал Россию основной военной угрозой для Соединённых Штатов. Особо Глен Ван Херк выделил российские подлодки, крылатые ракеты и бомбардировщики.
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