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NI: США намерены начать охоту на российский Военно-морской флот

По словам обозревателя Калеба Ларсона, именно для этих целей Соединённые Штаты создали группу эсминцев Greyhound.

4 октября, 00:11
<p>Фото © ТАСС / АР</p>

Фото © ТАСС / АР

ВМС США намерены начать охоту на российские подводные лодки. Об этом пишет обозреватель американского издания National Interest Калеб Ларсон.

Публицист напомнил о пресс-релизе, опубликованном 28 сентября на официальном сайте ВМС США. В нём говорится о создании группы эсминцев типа "Арли Бёрк" для противодействия российским субмаринам в Атлантике. По мнению автора статьи, возможности российского подводного флота постоянно растут и теперь "представляют существенную угрозу" как для Восточного побережья США, так и для Европы. Ларсон считает, что в Вашингтоне обеспокоены способностью подлодок РФ "шпионить, а также отрезать кабели связи", которые соединяют континенты по дну океана.

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"Обрыв этих линий коммуникаций создаёт серьёзную угрозу безопасности Штатов и Европы", пишет обозреватель.

Ларсон добавил, что группа эсминцев, получившая название Greyhound, намерена сохранить превосходство США над Россией в Западной Атлантике. Справиться с этой задачей помогут корабли типа "Арли Бёрк", которые обладают мощными средствами борьбы с подлодками.

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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