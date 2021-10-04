NI: США намерены начать охоту на российский Военно-морской флот

Публицист напомнил о пресс-релизе, опубликованном 28 сентября на официальном сайте ВМС США. В нём говорится о создании группы эсминцев типа "Арли Бёрк" для противодействия российским субмаринам в Атлантике. По мнению автора статьи, возможности российского подводного флота постоянно растут и теперь "представляют существенную угрозу" как для Восточного побережья США, так и для Европы. Ларсон считает, что в Вашингтоне обеспокоены способностью подлодок РФ "шпионить, а также отрезать кабели связи", которые соединяют континенты по дну океана.