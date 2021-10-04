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Около трёх тысяч педофилов выявили в католической церкви во Франции

С 1950 года от их рук могли пострадать не менее 10 тысяч несовершеннолетних.

3 октября, 23:56

Фото © Pixabay

Во Франции около трёх тысяч служителей католической церкви, в том числе священников, оказались замешаны в педофилии. Об этом сообщила независимая комиссия Французской католической церкви, которая расследовала педофилию в церковных кругах, передаёт агентство Франс Пресс.

Комиссия занималась расследованием на протяжении более двух с половиной лет. Её интересовали события с 1950 года до наших дней. При этом изучались как церковные, полицейские, судебные архивы, так и интервью со свидетелями. Глава комиссии Жан-Марк Сове уточнил, что исследование выявило от 2,9 тыс. до 3,2 тыс. педофилов среди членов церкви. По его словам, это минимальная оценка.

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Полный отчёт комиссии планируется опубликовать 5 октября, он содержит 2,5 тысячи страниц. Сове пояснил, что авторы исследования попытались дать количественную оценку как числу правонарушителей, так и числу жертв. Ранее глава комиссии заявлял, что с 1950 года от рук педофилов в католической церкви могли пострадать не менее 10 тысяч детей.

В конце августа Лайф рассказывал, что папа римский отправил в отставку бразильского епископа из-за интимного видео. Сам священнослужитель в беседе с журналистами признал свою причастность к этому ролику, но его содержание комментировать отказался.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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