Около трёх тысяч педофилов выявили в католической церкви во Франции

Во Франции около трёх тысяч служителей католической церкви, в том числе священников, оказались замешаны в педофилии. Об этом сообщила независимая комиссия Французской католической церкви, которая расследовала педофилию в церковных кругах, передаёт агентство Франс Пресс.

Комиссия занималась расследованием на протяжении более двух с половиной лет. Её интересовали события с 1950 года до наших дней. При этом изучались как церковные, полицейские, судебные архивы, так и интервью со свидетелями. Глава комиссии Жан-Марк Сове уточнил, что исследование выявило от 2,9 тыс. до 3,2 тыс. педофилов среди членов церкви. По его словам, это минимальная оценка.

Полный отчёт комиссии планируется опубликовать 5 октября, он содержит 2,5 тысячи страниц. Сове пояснил, что авторы исследования попытались дать количественную оценку как числу правонарушителей, так и числу жертв. Ранее глава комиссии заявлял, что с 1950 года от рук педофилов в католической церкви могли пострадать не менее 10 тысяч детей.