Москвичи определили самое лучшее место для вечерних прогулок

Жители Москвы признали самым лучшим местом для вечерних прогулок парк Горького. Об этом сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" мэр столицы Сергей Собянин.

"На "Активном гражданине" закончилось голосование за лучший парк для вечерних прогулок. По мнению жителей, самый живописный вид на закат в Москве — в парке Горького со смотровой площадки арки главного входа", — говорится в сообщении мэра.

Собянин добавил, что популярностью также пользуются павильон у пруда в заповеднике "Царицыно", набережная парка "Фили" и панорамные качели в парке "Ходынское поле".

"Впрочем, Москва прекрасна в любое время суток. Сейчас вообще красота — золотая осень в разгаре", — подытожил градоначальник.