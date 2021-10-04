Москвичи определили самое лучшее место для вечерних прогулок
При этом мэр столицы Сергей Собянин отметил, что город прекрасен в любое время суток.
Фото © ТАСС / Василий Кузьмиченок
Жители Москвы признали самым лучшим местом для вечерних прогулок парк Горького. Об этом сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" мэр столицы Сергей Собянин.
"На "Активном гражданине" закончилось голосование за лучший парк для вечерних прогулок. По мнению жителей, самый живописный вид на закат в Москве — в парке Горького со смотровой площадки арки главного входа", — говорится в сообщении мэра.
Собянин добавил, что популярностью также пользуются павильон у пруда в заповеднике "Царицыно", набережная парка "Фили" и панорамные качели в парке "Ходынское поле".
"Впрочем, Москва прекрасна в любое время суток. Сейчас вообще красота — золотая осень в разгаре", — подытожил градоначальник.
Ранее Лайф писал, что Собянин открыл набережные острова Балчуг после комплексного благоустройства, которое стало крупнейшим проектом создания качественного городского пространства в центре столицы за 2021 год.
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