"Нужно срочно 10 миллионов рублей": В Ленобласти беременная жена бизнесмена исчезла после странного СМС с требованием денег
При этом телефон женщины отключён, несмотря на то что она просила сообщить, когда сумму соберут.
Фото © kp.ru
В Ленинградской области таинственно исчезла 35-летняя жена бизнесмена. Предприниматель сам обратился в полицию, заявив, что в ночь с 1 на 2 октября его супруга ушла из дома и не вернулась. Мужчины дома в этот момент не было. О случившемся ему сообщил сын пропавшей, пишет kp.ru.
Спустя некоторое время после исчезновения жены бизнесмен получил от неё странное сообщение: "Нужно срочно 10 миллионов рублей, всё серьёзно. Когда соберёте, пишите сюда".
Затем женщина перестала выходить на связь, её телефон отключён. Известно, что она находится на пятом месяце беременности. Как уточняется, у пропавшей зелёные глаза и русые волосы. Из дома женщина уехала на белом автомобиле BMW 320 Х-Drive. Последний раз в соцсети она появлялась 1 октября. На её странице стоит статус "Да здравствует новая эпоха моей жизни".
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