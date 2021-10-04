В Ленинградской области таинственно исчезла 35-летняя жена бизнесмена. Предприниматель сам обратился в полицию, заявив, что в ночь с 1 на 2 октября его супруга ушла из дома и не вернулась. Мужчины дома в этот момент не было. О случившемся ему сообщил сын пропавшей, пишет kp.ru.

Спустя некоторое время после исчезновения жены бизнесмен получил от неё странное сообщение: "Нужно срочно 10 миллионов рублей, всё серьёзно. Когда соберёте, пишите сюда".