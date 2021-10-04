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"Нужно срочно 10 миллионов рублей": В Ленобласти беременная жена бизнесмена исчезла после странного СМС с требованием денег

При этом телефон женщины отключён, несмотря на то что она просила сообщить, когда сумму соберут.

4 октября, 00:31
<p>Фото © <a href="https://www.spb.kp.ru/daily/28338.5/4484110/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kp.ru</a></p>

Фото © kp.ru

В Ленинградской области таинственно исчезла 35-летняя жена бизнесмена. Предприниматель сам обратился в полицию, заявив, что в ночь с 1 на 2 октября его супруга ушла из дома и не вернулась. Мужчины дома в этот момент не было. О случившемся ему сообщил сын пропавшей, пишет kp.ru.

Спустя некоторое время после исчезновения жены бизнесмен получил от неё странное сообщение: "Нужно срочно 10 миллионов рублей, всё серьёзно. Когда соберёте, пишите сюда".

Волонтёры часами искали пропавшего мужчину, не догадываясь, что всё это время он ходил среди них

Волонтёры часами искали пропавшего мужчину, не догадываясь, что всё это время он ходил среди них

Затем женщина перестала выходить на связь, её телефон отключён. Известно, что она находится на пятом месяце беременности. Как уточняется, у пропавшей зелёные глаза и русые волосы. Из дома женщина уехала на белом автомобиле BMW 320 Х-Drive. Последний раз в соцсети она появлялась 1 октября. На её странице стоит статус "Да здравствует новая эпоха моей жизни".

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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