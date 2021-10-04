Правительство Японии в полном составе ушло в отставку. Об этом сообщила канцелярия главы кабмина.

Премьер-министр Ёсихидэ Суга на внеочередном заседании собрал у всех членов правительства заявления об отставке. В ближайшие часы до формирования нового кабмина все министры останутся на своих постах исполняющими обязанности.

В понедельник, 4 октября, обе палаты парламента Японии проведут голосование по утверждению кандидатуры премьер-министра, который потом назначит министров своего кабинета. Глава правительства выбирается большинством голосов из представленных партиями кандидатов, как правило, лидеров. Таким образом, премьер-министром становится глава политсилы, обладающей большинством мест в парламенте. Сейчас такой является Либерально-демократическая партия, то есть 100-м премьер-министром Японии станет Фумио Кисида.

В начале сентября Ёсихидэ Суга заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост главы правящей партии, что фактически означало его отказ от кресла премьер-министра страны. На партийных выборах победил Фумио Кисида, занимавший пост министра иностранных дел в 2012–2017 годах в правительстве Синдзо Абэ.