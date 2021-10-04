Минэкономразвития назвало регионы, где прогнозируется наибольший рост зарплат

По итогам 2021 года наибольший рост зарплат ожидается в Москве, Санкт-Петербурге и Тамбовской области. Об этом пишет РБК со ссылкой на прогноз, подготовленный Минэкономразвития.

Согласно его данным, в Москве и Тамбовской области к концу года зарплаты увеличатся на 9,8%. Жители Петербурга станут получать больше на 9,5%. В Калмыкии и Забайкальском крае прогнозируется рост заработной платы на 9,1%, в Дагестане — на 9%. Наименьший рост зарплат по итогам года ожидается в Коми (на 4%).

"В 2020 году номинальная заработная плата росла во всех субъектах Российской Федерации. В 2021 году данная тенденция сохранится во всех субъектах Российской Федерации", — говорится в прогнозе.

Как уточняется, в абсолютных величинах наиболее высокие показатели номинальной заработной платы (свыше 90 тыс. рублей в месяц) ожидаются в Ненецком, Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах, Москве, Магаданской и Сахалинской областях, Камчатском крае. Наименьшие (ниже 32 тыс. рублей в месяц) — в Ингушетии, Северной Осетии, Чечне и Ивановской области.

Как отметило ведомство, в 2020 году максимальный уровень зарегистрированной безработицы наблюдался в Чечне (19,8%), Ингушетии (18,7%) и Кабардино-Балкарии (16,8%). Минимальная безработица была зафиксирована в Липецкой

и Сахалинской областях, Севастополе (менее 0,9%).