Россиянам рассказали о новой схеме мошенников с розыгрышем автомобилей

Специалисты Bi.Zone выявили 188 фишинговых сайтов, которые выдают себя за официальные ресурсы АвтоВАЗа и предлагают гражданам принять участие в розыгрыше автомобиля "Лада". Об этом рассказал директор блока экспертных сервисов компании Евгений Волошин.

"Схема мошенничества устроена просто: на сайте, дизайн которого схож с сайтом "Лады", жертве предлагается выбрать подарочную коробку, где спрятан приз. Далее загружается страница с поздравлением, что вы выиграли автомобиль. Мошенники обещают доставить новую машину за пять-семь дней", — приводит его слова РИА "Новости".

Как добавил эксперт, на ряде сайтов для получения подарка предлагается разослать информацию о розыгрыше нескольким друзьям через "Вотсап". Эта схема не предполагает сбора личных данных, но после "завершения регистрации" жертву перенаправляют на ресурсы с вредоносным контентом, который может заразить гаджет. Специалисты Bi.Zone порекомендовали проверять информацию о розыгрышах на официальном сайте компании, чтобы не стать жертвой злоумышленников.

"Если же вы не нашли подтверждения на официальном ресурсе, то проинформируйте об обмане компанию. Многие корпорации дорожат репутацией, поэтому реагируют на подобное мошенничество. Также пристальное внимание стоит уделять ссылкам из контекстной рекламы: нередко злоумышленники покупают места для своих сайтов в верхних строчках поисковой выдачи", — подчеркнул Волошин.