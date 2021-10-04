В паре минут от здания МВД: Журналисты рассказали, как экс-хозяин Черкизона жил в Черногории при розыске Интерпола

По данным СМИ, местные власти знали, что бизнесмена ищут, но не предпринимали никаких действий.

Бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов до своего ареста спокойно жил в Черногории около трёх лет, несмотря на то что находился в розыске Интерпола. Как пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, бизнесмен ни от кого не скрывался и вёл открытый образ жизни.

По данным издания, Исмаилов жил в частном арендованном особняке в столице страны — Подгорице — в нескольких минутах езды от здания МВД. При этом у него даже не было охраны. Утверждается, что местные власти знали, что бизнесмена ищут, но не предпринимали никаких действий, несмотря на розыск Интерпола.

Источники газеты объясняют лояльность властей Черногории тем, что Исмаилов установил личные связи с местными чиновниками, в том числе самого высшего уровня. Так, президент страны Мило Джуканович гостил в отеле предпринимателя в Турции. Парламент Черногории уже потребовал провести расследование по этому поводу.