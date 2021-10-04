В паре минут от здания МВД: Журналисты рассказали, как экс-хозяин Черкизона жил в Черногории при розыске Интерпола
Тельман Исмаилов. Фото © ТАСС / "Ведомости" / Сергей Николаев
По данным СМИ, местные власти знали, что бизнесмена ищут, но не предпринимали никаких действий.
Бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов до своего ареста спокойно жил в Черногории около трёх лет, несмотря на то что находился в розыске Интерпола. Как пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, бизнесмен ни от кого не скрывался и вёл открытый образ жизни.
По данным издания, Исмаилов жил в частном арендованном особняке в столице страны — Подгорице — в нескольких минутах езды от здания МВД. При этом у него даже не было охраны. Утверждается, что местные власти знали, что бизнесмена ищут, но не предпринимали никаких действий, несмотря на розыск Интерпола.
Источники газеты объясняют лояльность властей Черногории тем, что Исмаилов установил личные связи с местными чиновниками, в том числе самого высшего уровня. Так, президент страны Мило Джуканович гостил в отеле предпринимателя в Турции. Парламент Черногории уже потребовал провести расследование по этому поводу.
В 2017 году Басманный суд Москвы заочно арестовал Исмаилова по обвинению в организации двух убийств. За год до этого в Подмосковье нашли джип, а в нём — тела владельца торговых комплексов Владимира Савкина и учредителя "Люблино моторс" Юрия Брилёва. Оба были убиты выстрелами в голову. Обвинение в причастности к расправе над бизнесменами было предъявлено Исмаилову и его подельнику Мехману Керимову. Экс-владельцу Черкизовского рынка также предъявили обвинение в незаконном обороте оружия.
1 октября 2021 года Исмаилова задержали в Черногории по запросу России. По словам его адвоката, это произошло после того, как бизнесмен подал прошение о политическом убежище. Суд арестовал предпринимателя, решение о его выдаче РФ будет принято ориентировочно через месяц.