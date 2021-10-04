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Регион
Опубликовано 4 октября 2021, 06:19
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В паре минут от здания МВД: Журналисты рассказали, как экс-хозяин Черкизона жил в Черногории при розыске Интерпола

Тельман Исмаилов. Фото © ТАСС / "Ведомости" / Сергей Николаев

Тельман Исмаилов. Фото © ТАСС / "Ведомости" / Сергей Николаев

По данным СМИ, местные власти знали, что бизнесмена ищут, но не предпринимали никаких действий.

Бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов до своего ареста спокойно жил в Черногории около трёх лет, несмотря на то что находился в розыске Интерпола. Как пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, бизнесмен ни от кого не скрывался и вёл открытый образ жизни.

По данным издания, Исмаилов жил в частном арендованном особняке в столице страны — Подгорице — в нескольких минутах езды от здания МВД. При этом у него даже не было охраны. Утверждается, что местные власти знали, что бизнесмена ищут, но не предпринимали никаких действий, несмотря на розыск Интерпола.

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Источники газеты объясняют лояльность властей Черногории тем, что Исмаилов установил личные связи с местными чиновниками, в том числе самого высшего уровня. Так, президент страны Мило Джуканович гостил в отеле предпринимателя в Турции. Парламент Черногории уже потребовал провести расследование по этому поводу.

В 2017 году Басманный суд Москвы заочно арестовал Исмаилова по обвинению в организации двух убийств. За год до этого в Подмосковье нашли джип, а в нём — тела владельца торговых комплексов Владимира Савкина и учредителя "Люблино моторс" Юрия Брилёва. Оба были убиты выстрелами в голову. Обвинение в причастности к расправе над бизнесменами было предъявлено Исмаилову и его подельнику Мехману Керимову. Экс-владельцу Черкизовского рынка также предъявили обвинение в незаконном обороте оружия.

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1 октября 2021 года Исмаилова задержали в Черногории по запросу России. По словам его адвоката, это произошло после того, как бизнесмен подал прошение о политическом убежище. Суд арестовал предпринимателя, решение о его выдаче РФ будет принято ориентировочно через месяц.

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Никита Никонов
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