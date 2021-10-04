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Российские издательства обратились в Роскомнадзор из-за пиратства в Instagram

По их словам, популярная соцсеть покровительствует злоумышленникам, борьба с ними не носит на платформе комплексного эффективного характера.

4 октября, 02:54

Фото © ТАСС / SOPA Images via ZUMA Press Wire

Ассоциация по защите авторских прав в Интернете (АЗАПИ), которая представляет интересы крупных российских издательств, обратилась в Роскомнадзор с просьбой принять меры в отношении компании Facebook в связи с распространением пиратских книг в принадлежащей ей соцсети Instagram и отказом удалять ссылки на нелегальные копии произведений. Об этом сообщает газета "Ведомости", ссылаясь на текст обращения.

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Согласно письму, подлинность которого изданию подтвердил глава АЗАПИ Максим Рябыко, ассоциация просит ведомство привлечь Facebook к административной ответственности из-за нежелания взять под контроль распространение нелегальных копий книг в Instagram. Как уточнил Рябыко, во втором квартале текущего года, по данным АЗАПИ, соцсеть вошла в тройку лидеров среди интернет-площадок с наибольшим количеством выявленных ссылок на пиратские копии книг.

"Instagram покровительствует пиратам, борьба с ними не носит на платформе комплексного эффективного характера, а сводится к формальной обработке ссылок, что не позволяет кардинально и качественно изменить ситуацию с пиратским контентом", — подчеркнули представители АЗАПИ.

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Ранее компания Facebook попросила суд Москвы о дополнительном времени на выплату штрафа в размере 26 млн рублей, который ей назначен за отказ в удалении запрещённой информации. Суд разрешил отсрочить выплату и продлил срок до 4 октября.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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