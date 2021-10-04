Российские издательства обратились в Роскомнадзор из-за пиратства в Instagram

Ассоциация по защите авторских прав в Интернете (АЗАПИ), которая представляет интересы крупных российских издательств, обратилась в Роскомнадзор с просьбой принять меры в отношении компании Facebook в связи с распространением пиратских книг в принадлежащей ей соцсети Instagram и отказом удалять ссылки на нелегальные копии произведений. Об этом сообщает газета "Ведомости", ссылаясь на текст обращения.

Согласно письму, подлинность которого изданию подтвердил глава АЗАПИ Максим Рябыко, ассоциация просит ведомство привлечь Facebook к административной ответственности из-за нежелания взять под контроль распространение нелегальных копий книг в Instagram. Как уточнил Рябыко, во втором квартале текущего года, по данным АЗАПИ, соцсеть вошла в тройку лидеров среди интернет-площадок с наибольшим количеством выявленных ссылок на пиратские копии книг.

"Instagram покровительствует пиратам, борьба с ними не носит на платформе комплексного эффективного характера, а сводится к формальной обработке ссылок, что не позволяет кардинально и качественно изменить ситуацию с пиратским контентом", — подчеркнули представители АЗАПИ.