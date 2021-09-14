Олигарх на нуле: Как экс-хозяин Черкизона остался без особняка на Лазурном берегу Кредиторы поделили роскошную виллу во Франции, ранее принадлежавшую беглому российскому бизнесмену Исмаилову. Теперь за свою долю бьётся ВТБ. 13 сентября, 21:40 Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Спор кредиторов

ВТБ не смог отсудить виллу на Лазурном берегу Франции, принадлежавшую Тельману Исмаилову. Её успели продать на судебном аукционе по иску другого кредитора. Как выяснил Лайф, это был Deutsche Bank. В итоге лот ушёл за 8,2 миллиона евро. По решению французской Фемиды, большая часть этой суммы всё же достанется российскому банку, а меньшая — немецкому. Впрочем, Deutsche Bank ещё может опротестовать это постановление.

Французское поместье, где в последнее время мог проживать Тельман Исмаилов, располагается в Приморских Альпах на бульваре Grand Du Super Cannes. Согласно материалам судебного аукциона, оно представляет собой участок площадью 4,2 тысячи квадратов, на котором стоит трёхэтажный особняк со спортзалом, винным погребом, барной и бильярдной комнатами, джакузи на крыше, бассейном во дворе, а также отдельным домом для прислуги.

Особняк Тельмана Исмаилова: вид сверху. Фото © Google Maps

Вся эта роскошь находилась на балансе французской компании S.C.I. Nahras. 5% в ней владел Тельман Исмаилов. 95% — его сын Сархан. Весь нынешний год кредиторы буквально сражались за этот особняк. По итогу вышла ничья.

Император рынков

Тельман Исмаилов — один из самых знаменитых российских олигархов девяностых и нулевых годов. Он большой друг покойного мэра Москвы Юрия Лужкова, экс-владелец ныне закрытого Черкизовского рынка, первый в истории обанкротившийся долларовый миллиардер из рейтинга Forbes. Из-за долгов на десятки миллиардов рублей и обвинения в серии убийств за Исмаиловым сейчас гоняется полмира: его разыскивают прокурор Цюриха, Международный банк Азербайджана, приставы штата Невада, наш ВТБ, турецкие и российские силовики. Пошёл уже четвёртый год, как он прячется. Впрочем, кредиторам всё же удаётся отслеживать и арестовывать недвижимость беглеца.

Кому же и сколько должен обанкротившийся олигарх? В 2019 году деловая пресса называла основными кредиторами Тельмана Исмаилова "БМ-банк" (дочерняя структура ВТБ), кипрский офшор Sezaria Limited коммерсанта Сергея Янчукова и Deutsche Bank, которым он задолжал 19,2 миллиарда рублей, 10,4 миллиарда рублей и почти один миллиард соответственно. В настоящий момент оценки его суммарного долга противоречивы. По данным европейских СМИ, он должен 280 миллионов долларов. По сведениям российских — свыше 340 миллионов долларов. В базе СПАРК видно, что к субсидиарной ответственности привлечены оба его сына — Сархан и Алекпер Исмаиловы. С них взыскивают 26,5 миллиарда рублей.

Сархан и Тельман Исмаиловы — владельцы французской компании S.C.I. Nahras. Фото © entreprises.lefigaro.fr

Другие активы Тельмана Исмаилова

С молотка уже ушли многие московские активы Тельмана Исмаилова. Давно проданы его ресторан "Прага" на Арбате, торговые центры АСТ на Измайловском шоссе и клуб "Тропикана" на Красной Пресне. В середине прошлого года ушёл участок в 25 соток в деревне Сколково. Интересно, что выкупила эту землю за 50 миллионов рублей компания "Гольф-клуб Сколково", которой владеет через кипрский офшор Роман Абрамович.

Полгода назад в Москве и Подмосковье на аукционах были реализованы две квартиры в элитном доме на Кутузовском проспекте, 18, и двухуровневые апартаменты в посёлке Заречье Одинцова. Выручили за активы соответственно 74 миллиона рублей и 51 миллион рублей.





В Италии местный суд по иску ВТБ вот-вот выставит на торги виллы Исмаилова в Кастель-Гоффредо. В Турции рассчитывают получить целую россыпь его активов: спортивный комплекс Mardan (два футбольных поля с трибунами, тренировочные площадки, крытый паркинг на 500 машино-мест), гостиницу в деревне Кунду и семь сельскохозяйственных участков.

Наконец, по решению суда Невады в Лас-Вегасе продан торговый центр Craig Valley Plaza, принадлежавший Исмаилову. В США перед ним замаячила реальная угроза уголовного преследования. Он подозревается в хищении кредита и выводе средств на американские счета.

В чём обвиняли Тельмана Исмаилова

В 2017 году российские следователи возбудили против Тельмана Исмаилова уголовное дело по статьям "Умышленное убийство двух и более человек в составе группы", в котором фигурируют восемь погибших; "Похищение человека"; "Незаконный оборот оружия" и "Организация преступного сообщества". В частности, ему инкриминируют расправу над двумя московскими коммерсантами. С простреленными головами их нашли в джипе на обочине. По версии следствия, брат Исмаилова Рафик задолжал одному из убитых 5,5 миллиона долларов и Тельман приказал киллеру ликвидировать "проблему". Также "папу Черкизона" обвиняют в заказе шести членов коптевской ОПГ, с которыми он якобы не поделил торговые объекты. Ещё одна жертва — поп-исполнитель Авраам Руссо. Как считают правоохранители, именно по приказу Тельмана Исмаилова его некогда любимого певца обстреливали, похищали и избивали. Олигарху грозил следственный изолятор, однако он смог бежать из страны. Обвинения ему предъявили лишь заочно.

Сперва Тельман Исмаилов прятался в Турции на территории собственного отеля Mardan Palace. Эту гостиницу эксперты называют одной из самых фешенебельных в мире, её стоимость свыше одного миллиарда долларов. Но вскоре и у турецких силовиков появились вопросы. По их мнению, беглый бизнесмен может быть причастен к убийству российского вора в законе Ровшана Джаниева. Опасаясь ареста, Тельман продал Mardan Palace стамбульскому банку за цену в десять раз ниже реальной (за 124 миллиона долларов), а сам спешно переехал на арендованную в Черногории виллу.

На новом месте Тельмана Исмаилова достали длинные руки кредиторов из "БМ-банка". Через суд они арестовали казино Avala в Будве, которым владеет его сын Алекпер. "Папе Черкизона" пришлось покинуть балканскую страну.



Когда на Тельмана Исмаилова посыпались уголовные дела, он устремил свой взор на Францию. В прессу просочились подробности. Якобы он торговался с французами, хотел предложить им компромат на российских силовиков в обмен на политическое убежище. Чем закончились торги и где сейчас Исмаилов, неизвестно.

Авторы Егор Пережогин