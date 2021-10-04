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В России у летучих мышей обнаружили коронавирусы

В Роспотребнадзоре отметили, что такие вирусы у рукокрылых встречаются во всех регионах, где водятся эти животные.

4 октября, 04:09

Фото © Pixabay

Коронавирус SARS-CoV-2 у летучих мышей в России пока не обнаружен, но вот другие варианты вируса специалисты уже выявляли. Об этом рассказала руководитель группы геномики и постгеномных технологий ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская.

"SARS-СoV-2 у летучих мышей из России не обнаружили. Мы протестировали образцы из примерно двух сотен летучих мышей разных видов методом РТ-ПЦР. Специально искали вирусы, очень похожие на SARS-СoV-2. Но ничего не нашли", — приводит слова Сперанской РИА "Новости".

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Специалист напомнила, что в природе существуют и другие коронавирусы. Именно они и были выявлены у летучих мышей в России. По словам эксперта, такие вирусы у рукокрылых встречаются во всех регионах, где водятся эти животные. Вместе с тем Сперанская признала, что в РФ они мало исследовались.

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Ранее Лайф рассказывал, как 80-летний американец умер от бешенства после укуса летучей мыши. Сразу после инцидента мужчина отказался от лечения, а примерно через месяц у него начали проявляться симптомы.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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