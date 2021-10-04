В России у летучих мышей обнаружили коронавирусы

Коронавирус SARS-CoV-2 у летучих мышей в России пока не обнаружен, но вот другие варианты вируса специалисты уже выявляли. Об этом рассказала руководитель группы геномики и постгеномных технологий ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская.

"SARS-СoV-2 у летучих мышей из России не обнаружили. Мы протестировали образцы из примерно двух сотен летучих мышей разных видов методом РТ-ПЦР. Специально искали вирусы, очень похожие на SARS-СoV-2. Но ничего не нашли", — приводит слова Сперанской РИА "Новости".

Специалист напомнила, что в природе существуют и другие коронавирусы. Именно они и были выявлены у летучих мышей в России. По словам эксперта, такие вирусы у рукокрылых встречаются во всех регионах, где водятся эти животные. Вместе с тем Сперанская признала, что в РФ они мало исследовались.