"Мы начали находить мёртвых птиц и рыб": Более трёх тысяч баррелей нефти попало в Тихий океан из-за прорыва трубопровода в США

В настоящее время длина нефтяного пятна составляет 12 километров. При этом разлив всё ещё не локализован.