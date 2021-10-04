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"Мы начали находить мёртвых птиц и рыб": Более трёх тысяч баррелей нефти попало в Тихий океан из-за прорыва трубопровода в США

В настоящее время длина нефтяного пятна составляет 12 километров. При этом разлив всё ещё не локализован.

4 октября, 03:58

Кадр из видео © Twitter / ASBMilitary

Более трёх тысяч баррелей нефти попало в Тихий океан из-за прорыва трубопровода в США. Видео © Twitter / FishNewsChannel / ASBMilitary

В Тихий океан попало более трёх тысяч баррелей нефти из-за прорыва на нефтепроводе в американском штате Калифорния. Об этом сообщает CNN.

Инцидент произошёл на трубопроводе компании Amplify Energy в районе округа Орендж, на юге штата. Отмечается, что он уже оказал влияние на фауну.

На Сахалине в бухту вылились нефтепродукты из старого судна

На Сахалине в бухту вылились нефтепродукты из старого судна

"Мы начали находить мёртвых птиц и рыб на побережье", — подчеркнула представитель округа Кэтрин Фоули.

Национальный совет по безопасности на транспорте США направил на место происшествия специалистов для расследования. В настоящее время длина нефтяного пятна составляет 12 километров. Разлив всё ещё не локализован. Местные власти в целях предосторожности отменили авиашоу, намеченное на выходные. Жителям рекомендовано избегать зоны экологического бедствия.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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