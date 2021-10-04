"Мы начали находить мёртвых птиц и рыб": Более трёх тысяч баррелей нефти попало в Тихий океан из-за прорыва трубопровода в США
В настоящее время длина нефтяного пятна составляет 12 километров. При этом разлив всё ещё не локализован.
Кадр из видео © Twitter / ASBMilitary
Более трёх тысяч баррелей нефти попало в Тихий океан из-за прорыва трубопровода в США. Видео © Twitter / FishNewsChannel / ASBMilitary
В Тихий океан попало более трёх тысяч баррелей нефти из-за прорыва на нефтепроводе в американском штате Калифорния. Об этом сообщает CNN.
Инцидент произошёл на трубопроводе компании Amplify Energy в районе округа Орендж, на юге штата. Отмечается, что он уже оказал влияние на фауну.
"Мы начали находить мёртвых птиц и рыб на побережье", — подчеркнула представитель округа Кэтрин Фоули.
Национальный совет по безопасности на транспорте США направил на место происшествия специалистов для расследования. В настоящее время длина нефтяного пятна составляет 12 километров. Разлив всё ещё не локализован. Местные власти в целях предосторожности отменили авиашоу, намеченное на выходные. Жителям рекомендовано избегать зоны экологического бедствия.
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