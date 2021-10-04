Пилотом самолёта, при крушении которого в Италии погибло 8 человек, оказался известный миллиардер

Пилотом частного самолёта, который накануне разбился в Италии, был румынский миллиардер Дан Петреску. Об этом сообщает Би-би-си.

Восемь человек погибли при крушении частного самолёта в Милане © Twitter / EnImArabic / edoardotwitta

Напомним, в авиакатастрофе погибло восемь человек. Среди них Петреску, его жена и сын, два члена экипажа и ещё три лица, которых пока не опознали. Воздушное судно врезалось в пустующее здание в пригороде Милана. На земле при этом никто не пострадал.

Дану Петреску было 68 лет. Его состояние оценивается в три миллиарда евро. Бизнесмен, который занимался застройкой, считался одним из богатейших людей Румынии.