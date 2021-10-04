Пилотом самолёта, при крушении которого в Италии погибло 8 человек, оказался известный миллиардер
Также среди жертв его жена, сын, двое членов экипажа и ещё три лица, которых пока не удалось опознать.
Дан Петреску. Фото © Twitter/libertatea
Пилотом частного самолёта, который накануне разбился в Италии, был румынский миллиардер Дан Петреску. Об этом сообщает Би-би-си.
Восемь человек погибли при крушении частного самолёта в Милане © Twitter / EnImArabic / edoardotwitta
Напомним, в авиакатастрофе погибло восемь человек. Среди них Петреску, его жена и сын, два члена экипажа и ещё три лица, которых пока не опознали. Воздушное судно врезалось в пустующее здание в пригороде Милана. На земле при этом никто не пострадал.
Дану Петреску было 68 лет. Его состояние оценивается в три миллиарда евро. Бизнесмен, который занимался застройкой, считался одним из богатейших людей Румынии.
Ранее Лайф сообщал, что самолёт с баннером "Ты выйдешь за меня?" потерпел крушение в Канаде. В результате несчастного случая погиб один человек, ещё один пострадал.
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