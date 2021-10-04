НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Фумио Кисида избран новым премьер-министром Японии

Политику 64 года. Ранее в течение пяти лет он занимал пост министра иностранных дел страны.

4 октября, 04:47
<p>Фумио Кисида. Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фумио Кисида. Фото © ТАСС / Zuma

Бывший министр иностранных дел Японии Фумио Кисида избран новым премьер-министром страны. Его кандидатуру утвердили обе палаты японского парламента, голосование шло в прямом эфире.

Это событие было ожидаемо, ведь в конце сентября Кисиду выбрали главой Либерально-демократической партии (ЛДП). Глава правительства страны выбирается большинством голосов из представленных партиями кандидатов, как правило, лидеров. Таким образом, премьер-министром становится глава политсилы, обладающей большинством мест в парламенте. Сейчас такой является именно Либерально-демократическая партия.

Правительство Японии в полном составе ушло в отставку

Правительство Японии в полном составе ушло в отставку

Кисида намерен официально сформировать кабинет в течение понедельника. Подбор кандидатов на министерские посты был закончен в выходные. По данным агентства Kyodo, генеральным секретарём правительства станет Хирокадзу Мацуно. Из прежнего состава кабмина в новый войдут трое: сохранят посты глава МИД страны Тосимицу Мотэги и глава Минобороны Нобуо Киси, а Коичи Хагиуда, возглавлявший до этого Министерство науки и образования, станет министром экономики, торговли и промышленности.

Фумио Кисида родился 29 июля 1957 года в Токио. В 1982 году он окончил Университет Васэда — один из двух наиболее престижных частных университетов Японии. С 2012 по 2017 год занимал пост министра иностранных дел.

Напомним, предыдущий премьер Ёсихидэ Суга ранее отказался от предвыборной гонки. Он пробыл на посту главы правительства лишь год, сменив в 2020-м Синдзо Абэ.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

"Нам ни единого камешка не вернётся!": Японцы не поверили в успех планов нового премьера Кисиды отобрать у России все южные Курилы

сегодня в 05:54
Life

Белоруссия приняла законопроект о приостановке соглашения с ЕС о реадмиссии

сегодня в 09:15

Япония сделала России представление из-за учений российского флота в Японском море

сегодня в 05:17

Привитых российскими вакцинами спортсменов допустят к участию на Олимпиаде в Пекине

сегодня в 09:16

Ивлеева разделась до бикини перед эстонским рэпером, и Элджею лучше никогда не видеть эти фото

сегодня в 09:15

Новости партнеров

Layer 1