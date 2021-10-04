Фумио Кисида избран новым премьер-министром Японии

Бывший министр иностранных дел Японии Фумио Кисида избран новым премьер-министром страны. Его кандидатуру утвердили обе палаты японского парламента, голосование шло в прямом эфире.

Это событие было ожидаемо, ведь в конце сентября Кисиду выбрали главой Либерально-демократической партии (ЛДП). Глава правительства страны выбирается большинством голосов из представленных партиями кандидатов, как правило, лидеров. Таким образом, премьер-министром становится глава политсилы, обладающей большинством мест в парламенте. Сейчас такой является именно Либерально-демократическая партия.

Кисида намерен официально сформировать кабинет в течение понедельника. Подбор кандидатов на министерские посты был закончен в выходные. По данным агентства Kyodo, генеральным секретарём правительства станет Хирокадзу Мацуно. Из прежнего состава кабмина в новый войдут трое: сохранят посты глава МИД страны Тосимицу Мотэги и глава Минобороны Нобуо Киси, а Коичи Хагиуда, возглавлявший до этого Министерство науки и образования, станет министром экономики, торговли и промышленности.

Фумио Кисида родился 29 июля 1957 года в Токио. В 1982 году он окончил Университет Васэда — один из двух наиболее престижных частных университетов Японии. С 2012 по 2017 год занимал пост министра иностранных дел.