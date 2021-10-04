Япония сделала России представление из-за учений российского флота в Японском море

Япония сделала представление России в связи с готовящимися учениями Военно-морских сил РФ в акватории Японского моря. Об этом в ходе пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабмина страны Кацунобу Като.

"В связи с проведением российским флотом ракетных стрельб в Японском море и тем, что в район частично попадает участок исключительной экономической зоны Японии, по дипломатическим каналам российской стороне 30 сентября было сделано представление", — сказал он.

Военные учения российского флота должны пройти в Тихоокеанском регионе с 4 по 9 октября. По словам Като, Япония будет внимательно следить за действиями России близ её границ.