Япония сделала России представление из-за учений российского флота в Японском море
Ранее Токио направил Москве протест в связи с запланированными военными манёврами на Курилах.
Фото © ТАСС / Юрий Смитюк
Япония сделала представление России в связи с готовящимися учениями Военно-морских сил РФ в акватории Японского моря. Об этом в ходе пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабмина страны Кацунобу Като.
"В связи с проведением российским флотом ракетных стрельб в Японском море и тем, что в район частично попадает участок исключительной экономической зоны Японии, по дипломатическим каналам российской стороне 30 сентября было сделано представление", — сказал он.
Военные учения российского флота должны пройти в Тихоокеанском регионе с 4 по 9 октября. По словам Като, Япония будет внимательно следить за действиями России близ её границ.
Ранее Лайф писал, что Правительство Японии выразило протест в адрес России в связи с подготовкой ею военных учений в районе Курильских островов и, в частности, в акватории острова Кунашир.
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