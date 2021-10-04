Экс-мэра Владивостока Гуменюка задержали по подозрению в получении взятки
По версии следствия, за общее покровительство при оказании похоронных услуг ему было передано более 19,5 млн рублей.
Олег Гуменюк. Фото © ТАСС / Юрий Смитюк
Бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по Приморскому краю.
"По версии следствия, в период времени с 2019 по 2021 год подозреваемый регулярно получал взятки в виде денег от руководства МУПВ "Некрополь" и через посредников за общее покровительство при оказании похоронных услуг. Всего за это время ему передано более 19,5 млн рублей", — говорится в сообщении.
В отношении Гуменюка возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки в особо крупном размере". Решается вопрос об избрании бывшему чиновнику меры пресечения.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что с Гуменюком проводятся следственные действия.
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Как сообщал Лайф, 18 мая Гуменюк покинул пост мэра Владивостока после критики вице-премьера Юрия Трутнева, который отметил необходимость отставки главы города и подчеркнул, что на развитие столицы Приморья выделяются немалые деньги, однако значительных изменений за период работы Гуменюка не произошло. 27 мая городская дума утвердила досрочное прекращение полномочий чиновника. 31 мая стало известно, что в доме Гуменюка прошли обыски. По данным местных СМИ, оперативные мероприятия проводились и в других местах, связанных с экс-мэром.
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