Экс-мэра Владивостока Гуменюка задержали по подозрению в получении взятки

Бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по Приморскому краю.

"По версии следствия, в период времени с 2019 по 2021 год подозреваемый регулярно получал взятки в виде денег от руководства МУПВ "Некрополь" и через посредников за общее покровительство при оказании похоронных услуг. Всего за это время ему передано более 19,5 млн рублей", — говорится в сообщении.