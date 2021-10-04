Мурашко подчеркнул одинаковую эффективность "Спутника V" для подростков и взрослых

Российская вакцина "Спутник V" будет одинаково эффективна для подростков и взрослых. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на форуме "Биотехмед".

"Мы получили сейчас колоссальные объёмы данных по вакцинным препаратам. Переходя непосредственно на ту часть детского населения, подростков, мы понимаем, что метаболизм и эффект от этого препарата будет сопоставим", — отметил Мурашко.