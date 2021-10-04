Мурашко: Сезон гриппа в России будет напряжённым
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Министр здравоохранения призвал не рисковать и сделать прививку.
В России будет напряжённый сезон гриппа, в частности из-за продолжающейся эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на форуме "Биотехмед".
"Вакцинироваться нужно и той [от коронавируса] и другой [от гриппа] вакциной. Это принципиально важно, сезон будет напряжённым, не нужно рисковать", — отметил министр.
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