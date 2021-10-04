Военный эксперт предрёк скулёж Запада из-за испытания ракеты "Циркон" с атомной подлодки

Испытание гиперзвуковой ракеты "Циркон" демонстрирует уникальность новой разработки российского ВПК и может повлиять на военно-морскую доктрину США. Об этом в разговоре с Лайфом заявил военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец.

"Погоня за американцами по количеству авианосцев требует огромных денег. Российские золотые головы — учёные, тактики, конструкторы и так далее — подумали, как нивелировать это превосходство, и решили создать уникальное средство поражения. Так и родилась идея "Циркона". И эта ракета одним своим ударом превратит гигантский авианосец в гигантскую братскую могилу. И вот тут американцы и стали чесать репу. Там уже говорят, не сменить ли нам военно-морскую доктрину", — объяснил военный обозреватель.

По его словам, в мире на настоящий момент не существует систем ПВО, которые смогут засечь "Циркон" и сбивать его. Кроме России, ни у кого нет аналогичных гиперзвуковых ракет, что позволит, со слов Баранца, "серьёзно остудить американские военно-морские амбиции".

"Испытание гиперзвуковой ракеты "Циркон" с подводной лодки говорит о том, что это уникальная ракета, которая испытывается с разных пусковых установок. Я не исключаю, что скоро ракета "Циркон" будет переноситься где-то и на суше. Как отреагирует на это Запад? Он, как всегда, скулит, пускает сопли и начнёт выколачивать у собственных правительств побольше денег под предлогом, что у русских появилась такая ракета", — заключил Баранец.